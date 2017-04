Face aux évolutions technologiques rapides et afin de rester performant en termes de diagnostic et d'intervention, le CHU de La Réunion vient d'acquérir un nouveau scanner. Cette acquisition, datant du 06 février 2017, permet au centre hospitalier d'améliorer la qualité de la prise en charge de ses patients en Imagerie Médicale diagnostique et Interventionnelle. Ce matériel offre désormais des capacités technologiques nettement accrues en matière de diagnostic et de rapidité de traitement des informations. Nous publions le communiqué du CHU ci dessous

Face aux évolutions technologiques rapides et afin de rester performant en termes de diagnostic et d'intervention, le CHU de La Réunion vient d'acquérir un nouveau scanner. Cette acquisition, datant du 06 février 2017, permet au centre hospitalier d'améliorer la qualité de la prise en charge de ses patients en Imagerie Médicale diagnostique et Interventionnelle. Ce matériel offre désormais des capacités technologiques nettement accrues en matière de diagnostic et de rapidité de traitement des informations. Nous publions le communiqué du CHU ci dessous

Face aux évolutions technologiques rapides et afin de rester performant en termes de diagnostic et d’intervention, le CHU de La Réunion vient d’acquérir un nouveau scanner. Cette acquisition permet au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion d'améliorer la qualité de la prise en charge de ses patients en Imagerie Médicale diagnostique et Interventionnelle.

Le service d'imagerie médicale du CHU Sud Réunion est depuis le 06 février équipé d'un tout nouveau scanner. Ce matériel offre désormais des capacités technologiques nettement accrues en matière de diagnostic et de rapidité de traitement des informations.

Un champ d’application élargi

Dans certaines disciplines, il est possible de guider très précisément l'aiguille, grâce à ce scanner, pour réaliser un prélèvement très pointu. Il peut permettre d'améliorer le diagnostic et le pronostic des accidents vasculaires cérébraux et il offre la possibilité d'étudier en direct, le cœur et les vaisseaux sanguins, car il est ultra rapide.

Le temps de reconstruction des images 3D est amoindri, la reconstruction se fait en temps réel comparé à 15 mn auparavant permettant un gain de temps pour les équipes.

La réduction conséquente de l'irradiation

Les images sont obtenues plus rapidement diminuant ainsi le temps d’irradiation en rayon X. Ainsi, le rayonnement ionisant - rayons X - peut être diminué de 70 % grâce à un logiciel spécifique.

Un format mieux adapté

L'anneau du scanner est très large avec un diamètre de 78 cm. Le lit d’examen à mouvement latéral très large de 47 cm, améliore la prise en charge des patients obèses et des patients polytraumatisés.

Une fresque murale hors du commun

Cerise sur le gâteau, la pièce a été décorée par Jace qui a réalisé une fresque murale pour rendre la salle plus conviviale, notamment pour les nombreux enfants accueillis dans le service.