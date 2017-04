Ce dimanche 2 avril 2017, La Réunion a battu le record mondial de la plus longue table de pique-nique. C'est sur la plage de l'Ermitage que les participants se sont réunis pour mettre à l'honneur une des traditions du dimanche sur plus de 300 mètres. Un vrai défilé de marmites et de bonne humeur !

322,42 mètres : c'est la longueur de la table de pique-nique qui parcourait la plage de l'Ermitage ce dimanche. La route du Littoral était fermée toute la matinée, mais ça n'a pas arrêté les participants qui ont réussi haut la main leur défi. C'est donc désormais La Réunion qui dispose du record de la plus longue table de pique-nique du monde ! Sous l'égide d'un juge venu de Londres, le record, imaginé par les Brasseries de Bourbon, a bien été homologué. Ce sont près de 2000 Réunionnais, venus avec carris et rougail, qui ont participé aujourd'hui à cette performance, couronnant ainsi six mois de préparation. Une centaine de personnes a mis en place la table, à l'aide de 750 planches de bois, 10 000 vis et 700 heures de travail.

L'exploit sera inscrit dans le Guinness Book of Records, remplacant ainsi les États-Unis, qui détenaient depuis le 24 septembre 2016 la palme avec une longueur de 247,10 mètres. Soit moins de 75 mètres de la table établie aujourd'hui à l'Ermitage.

Après la réalisation de ce défi, les festivités vont maintenant laisser place au nettoyage. Il faudra quelques heures aux équipes pour débarasser l'espace. Et, bien sûr, s'assurer que la plage soit laissée propre.