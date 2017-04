BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 3 avril 2017



BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 3 avril 2017



- "Elio Surf Challenge" : une commémoration festive et sportive aux Brisants

- Présidentielle : cinq candidats à La Réunion, cinq photos

- Le Port : en avril, la culture ne se découvre pas d'un fil

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : éclaircies et chaleur pour commencer la semaine

"Elio Surf Challenge" - Une commémoration festive et sportive aux Brisants

Ce week-end du 8 et 9 avril 2017, sport et émotion ont rendez-vous sur la plage des Brisants pour le "Elio Surf Challenge". En hommage à Elio Canestri, mortellement attaqué par un requin en 2015, la commémoration se veut aussi festive. Au programme : coupe espoir de surf, fête foraine, animations sportives et culturelles.

Présidentielle : cinq candidats à La Réunion, cinq photos

Cinq candidats à la présidentielle 2017 ont foulé le sol de La Réunion. Marine Le Pen, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron et Benoît Hamon sont venus - plus ou moins longtemps - à la rencontre des Réunionnais dans le cadre de leur campagne. Focus sur chacun d'entre eux en cinq clichés.

Le Port - En avril c'est culture, culture et encore culture

Dans la ville du Port, ce mois d'avril 2017 est consacré à la culture. Danse, cinéma, théâtre, arts visuels, musique, chaque art se découvre dans leurs lieux dédiés pour s'offrir au public en quête de curiosité. (Photo : linogravure par les artistes du Studio Marmelade - Page Facebook Studio Marmelade)

Ça s'est passé un 3 avril - 1956 - La Réunion n'est plus "qu'à" 24 heures de vol de la métropole

Mis en service en 1956, le Super Constellation, baptisé "Etoile des îles", réduit le voyage Métropole-Réunion à 24 heures. L'avion opéré par Air France succède au Constellation. En une décennie, le voyage aérien entre l'île et l'Hexagone passe ainsi de près de 5 jours à "seulement" une journée.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : éclaircies et chaleur pour commencer la semaine

Ce lundi 3 avril 2017 devrait être majoritairement ensoleillé. Quelques averses sont cependant prévues dans l'après-midi, principalement sur les pentes du nord ouest de l'île. Les températures sont conformes aux normales saisonnières.