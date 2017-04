Voici les résultats sportifs du premier week-end d'avril 2017 (photo d'illustration)

Football: 24ème journée de D1R

La 24ème journée de D1R a eu lieu ce week end. La Saint Louisienne, battue par la Saint Pierroise, n'a pas réussi à prendre la 4ème place du classement à l'Excelsior qui a pourtant enregistré un nul face au SDEFA.

RC Saint-Benoît - US Sainte-Marienne 0-3

JS Piton Saint-Leu - Jeanne d'Arc 2-5

JS Saint-Pierroise – Saint-Louisienne 5-2

Sdefa - AS Excelsior 0-0

AJ Petite-Ile - Saint-Denis FC 3-0

Saint-Pauloise FC - AS Marsouins 5-3

AS Suzanne - La Capricorne 1-1

Handball: 20ème journée de championnat masculin

La 20ème journée de championnat D1 a eu lieu vendredi soir. La Cressonnière a confirmé son statut de favori en sigant sa 20ème victoire en autant de matches, face à St Pierre qui reste 4ème du championnat mais à la lutte avec St Gilles, tous deux à 46 points. Les prochaines journées seront décisives pour ces deux équipes qui veulent leur place en demies finales.

ASHB Tamponnais – Chateau-Morange 23-34

JSB - ASC Saint-Gilles-les-Hauts 27-27

Case Cressonière - Saint-Pierre HBC 33-26

Joinville - Le Port HBC 42-36

HBC Bois-de-Nèfles - JS Panonnaise 34-33

HBC Possession - JS Saline 38-22

Handball: 17ème journée de championnat féminin

La 17ème journée de championnat D1 féminin a eu lieu samedi soir. L'enjeu principal se situait dans la lutte pour la 4ème place, synonyme de qualification pour les demies finales, entre la Cressonnière et St Joseph. Mais après la défaite de St Joseph face à la Possession, la Cressonnière n'avait plus rien à craindre pour garder sa 4ème place... même une lourde défaite face au Tampon.

JSB - HBF Saint-Denis 20-34

Tamponnaise – Cressonnière 33-16

HBC Bois-de-Nèfles - FC Port 19-22

ASMJC Saint-Louis - JS Saline 23-17

HBC Possession - HBC Saint-Joseph 29-26

Escrime: Championnat régional sabre

Le championnat de la Réunion de sabre toutes catégories a eu lieu samedi et dimanche au gymnase de la ravine des cafres à Montvert. Samedi était consacré au championnat par équipes:

- En M9, l'ESPADON s'impose nettement devant 2 équipes du MDF ST LEU

- En M11, l’ESPADON s'impose aussi au terme d'une poule à 3 équipes

- En M14, l'équipe compiste BEC, MDF ESPADON déjoue les pronostics en disposant de celle du MDF de ST LEU

- En M17, logique respectée avec la victoire de l'ESPADON, avec l'équipe qualifiée pour les France mi mai.

- En SENIORS le MDF l'emporte d'une touche au terme d'une passe d'armes serrée contre les jeunes de l'ESAPDON.

En Individuels,12 titres ont été attribués:

L'ESPADON, s'octroie les titres en catégories M9 et M11 Féminines avec les très prometteurs Yaël BEGUIN PAIN et Fahra MAHAMOUDOU.

En M11, domination du MDF de St Leu avec la victoire de Jules THEODOLY qui justifie sa sélection pour le challenge de France début juin à Aurillac.

En M14 aussi, les sélectionnées à la fête des jeunes sont logiquement devant et le champion est Mathis HAUTBOIS du BEC STE MARIE, devant Jeremy CUSTINE du MDF.

En M17, sans faute de Erwann VABE de l'ESPADON qui réalise le grand chelem en remportant le

championnat et les 4 étapes de la coupe.

En M20, Etienne THEVON de l'ESPADON s'impose face à Erwann VABE.

En SENIORS, c'est Alexandre DUBOIS du MDF, ex-pensionnaire du pôle espoirs de sabre, qui s'impose logiquement face à Judicael LIBAULT désormais licencié au SPEC de ST PAUL.

En SENIORS Dames, le titre revient à Elodie LAFAILLE du BEC STE MARIE.

En VETERANS, c’est Hervé FORTIN l'un des 4 tireurs du TAMPON ESCRIME présent à ce championnat qui l'emporte face à Stéphane CLERGUE du SPEC.

Ces championnats marquent la fin de saison de sabre localement, place aux championnats de France dans les catégories M17 (13-14 Mai à Dunkerque), M11-M14 (challenge de France 3 et 4 Juin), et la fête des jeunes M14 (à Paris les 17 et 18 Juin) .

Les listes de sélections seront communiquées par la commission sabre de la ligue très prochainement.

VTT: VéloRun Festival

Le Cyclo Club de Trois Bassins organisait le Vélorun Festival ce week end au gite des Tamarins sur la commune de Trois Bassins dans le secteur du Maido. Plusieurs courses étaient au programme... Sur les 95km, Mathieu Desserprit (CCSL) l'a emporté en 5h52 devant Yannick Cornille (CSSD) 5h49 et Daniel Chane Foc (CCSL) en 6h14. Sur les 65km, victoire de Théo Blignaut en 3h43, devant Yannick Desfarges (CCSL) en 3h44 et Nicolas Fillippi en 3h59. Sur les 35km, victoire de Laurent Alphonsine (CCSL) en 1h43, devant Giovanni Gonthier (T974) en 1h54 et Pascal Montusclat (EVC) en 1h56.

BMX: 3ème coupe régionale

La 3ème manche finale de la coupe régionale a eu lieu ce dimanche sur la piste de Champ Fleuri, organisée par le CSSD Bicross. Les vainqueurs par catégories sont : M’Ji Gopal (CSSD, Poussins)

Béryl Budel (BCP, Benjamins), Stéphane Dijoux (CBT, Cadets), Loïc Laravine (CSSD, Juniors), Sébastien Lo Shung Line (VCT, Cruisers 25/34), Raphaël Montusclat (BCO, Pupilles), Maxime Nativel (VCT, Minimes), Olivier Bègue (CSSD, Hommes 19 ans et +), Stéphane Payet (Team 974, Cruisers 35 et +).

Cyclisme: Contre la montre individuel de la Possession

Le VCO organisait un contre la montre individuel dimanche à la Possession, sur 6,3km entre la piscine et le collège Jean Albany. Emmanuel Chamand (VCSD) a été le plus rapide en bouclant l'épreuve en 11'01, devant Sébastien Elma (EVC) en 11'13'' et Arthur Vatel (CCSL) en 11'18''.

Course à pied: 10km de Saint Paul

Les rues de Saint Paul étaient le théâtre samedi soir du championnat régional des 10km sur route organisé par l'ACSP. Sans surprise, les lauréats 2016 ont conservé leur titre. Chez les messieurs, le Comorien Daou Bacar l'a emporté en 31'34'' mais le titre revient au second, Ulric Balzanet du COSPI qui signe 32'13'', devant le traileur Géraldo Trulès (ACSP) en 32'44''. Côté féminin, Julie Rivère (Dominicaine) s'offre une victoire de plus en 38'17'', devant Charlotte Hale (ACES) en 39'24'' et Emma Métro (COSPI) en 40'10''.

Duathlon: Sprint Bras Panon – Salazie

Le club de triathlon de Bras Panon organisait son traditionnel duathlon sprint entre Bras Panon et Salazie ce dimanche, support du championat régional de la spécialité. A l'arrivée, c'est le junior Thomas Ninon du CAC qui l'emporte en 1h35 et s'offre ainsi le titre régional. Il devance Anthony Landreau en 1h36 et Anthony Céleste en 1h36'46. Côté féminin, victoire d'Elisabeth Siroux (LCT) en 2h06, devant Maud Danube en 2h09 et Marjolaine Pierré (LCT) en 2h11.

Moto: Course de côte annulée

Le Team 974 deux zéro devait organiser ce dimanche la 1ère course de côte de la saison sur le chemin Armanet de la commune de Trois Bassins. Malheureusement l'épreuve a été annulée la veille.

Auto: 2ème rallye régional Denis Hoarau

L'ASA Bourbon organisait le rallye Denis Hoarau ce samedi à Sainte Suzanne. En s'adjugeant le scratch de 3 des 6 spéciales du jour, Damien Dorseuil associé à Mohammad Balbolia s'est offert sa 1ère victoire de la saison sur sa peugeot 208. Il devance Thierry Law Long (peugeot 207) de 13" et Malik Unia (bmw compect 318) de 51".

Escalade: Carton plein au Championnat de France de vitesse

Six Réunionnais défendaient les couleurs de leur île lors des Championnats de France de Vitesse jeunes qui se déroulaient ce week end à Saint Etienne.

Voie classique:

Elma FLEURET (7alouest) 1ère / championne de France junior et vice championne séniors

Iliann CHERIF (club Austral Roc) 1er / champion de France minime

Lucas TECHER (Est’kalad club) 1er / champion de France junior

Lucile SAUREL (Austral Roc) 2ème / vice-championne de France cadette et 3ème en sérnior

Fanny TECHER (Est’kalad club) 3ème en cadettes / 1ère en championne de France en séniors

Solène MOREAU (Austral Roc) 3ème en minimes

Iltis Kintana (Austral Roc) 4ème en minimes

Voie du record:

Lucas TECHER (Est’kalad club) 1er / champion de France junior et 8ème en séniors

Elma FLEURET (7alouest) 1ère / championne de France junior et 2ème en séniors

Lucile SAUREL (Austral Roc) 4ème en cadette

Fanny TECHER (Est’kalad club) 3ème en cadettes et 7ème en séniors

Iliann CHERIF (club Austral Roc) 2ème en minimes

Solène MOREAU (Austral Roc) 2ème en minimes

Iltis Kintana (Austral Roc) 3ème en minimes

Surf: 2ème manche du World Tour

Johanne Defay et Jérémy Florès étaient en lice à Margaret River, sur la côte ouest australienne, pour la seconde manche du World Tour. Johanne Defay a passé les 3 premiers tours avant d'être sèchement éliminée au 4ème tour par l'Hawaiienne Malia Manuel, qui l'avait battu dernièrement en finale de l'Australian Open de Manly. La Réunionaise signe sa première contre performance de la saison en prenant la 9ème place de l'évènement qui ne lui a jamais réussi puisqu'elle n'a jamais accédé aux quarts de finale en 4 saisons sur le Tour... De son côté, Jérémy Florès a franchi un tour de plus et s'est incliné face au Sud Africain Jordy Smith, vice champion du monde en titre. Eliminé aux portes des quarts, le Réunionnais signe un résultat tout de même encourageant vu le niveau qu'il y a sur le tour masculin.

Prochaine étape à Bells Beach du côté de Melbourne dans 10 jours.

Judo: Demies finales juniors

Les demies finales juniors des championnats de France ont eu lieu ce week end en métropole. Cinq combattants ont décroché leur billet pour les prochains championnats de France:

- 1ère PAUSE Pauline (US SALAZES, actuellement au Pôle France à STRASBOURG)

- 3ème RAHARISON Naomi (-57 kg, JCM SAINT-DENIS), LATCHOUMANE Samuel (-55 kg, JCM SAINT-DENIS), YAHI Manel (-70 kg, JCO 974)

- 5ème HOAREAU Terry (-63 kg, JCM SAINT-DENIS)

Karaté: Championat de France kata

Le championnat de France kata individuel et par équipes a eu lieu ce week end à Reims.

Minimes :

FONTAINE Gabrielle (SKC Carpin) :5e

JARNAC Chloé (KC Ste Suzanne) : perd au 2T

Cadettes :

ZITAMBI Ludivine (KC Ste Suzanne) : 7eme

MOUNICHY Anjali (KC Ste Suzanne) : perd au 3T – pas repêchée

Juniors :

TAILY Helvetia (SKC Carpin) : 2eme Argent

DENIS Sarah (SKC Carpin) : perd au 1er Tour – pas repêchée

Minimes :

SINAZIE-MODELY Mathéo (Daishin Dojo) : perd au 1er Tour – pas repêché

MAILLOT Noah Mahé (Shoto Bois de nèfles) : 7eme

Cadets :

FONTAINE Ken (SKC Carpin) : 3eme Bronze

LAOU HINE Quentin (Shoto Bois de Nèfles) : perd au 1er Tour – pas repêché

Juniors :

DALLEAU Jean Quentin (SKC Carpin) : perd au 2T – pas repêché

Seniors :

TSE HAI SHING Stevie (Foyer de Joinville) : perd au 1er Tour – pas repêché

DEHAL Laurent (SKC Carpin) : perd au 1er Tour – Repêchage – perd au 1T –

Equipes Cadettes-Juniors : SKC Carpin ( TAILY Helvetia – FONTAINE Gabrielle – DENIS Sarah ) : 3e Bronze

Equipes Cadets-Juniors : SKC Carpin ( FONTAINE Ken – DALLEAU Jean Quentin – FENOUILLAS Pierryl ) : – pas repêchée