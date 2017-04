Le site de la Vierge Noire, à la Rivière des Pluies sur la commune de Sainte-Marie, a été vandalisé dans la nuit de dimanche à lundi 3 avril 2017. C'est le jardinier puis une paroissienne, qui a l'habitude de venir prier la vierge, qui ont trouvé le site saccagé à 5 heures du matin.

La statue a été jetée à terre. Les doigts et couronne de la Madone ont été cassés. En plus de la statue de la Vierge noire, les vandales se sont attaqué à la croix du jubilé, qui a été arrachée de son socle et plantée dans la pelouse, à proximité de l'église. Seule la vierge blanche a été épargnée, selon le père Clément.

L'évêque a demandé à ce que le site soit fermé au plus tôt, mais pour l'heure, les fidèles continuaient à venir prier sur le site. "Nous allons devoir faire le nécessaire pour restaurer la vierge avant le pélerinage diocésain du 1er mai", détaille le père Clément.

Des travaux de réhabilitation en janvier

Le site de la Vierge Noire avait fait l'objet de travaux de sécurisation et de remise aux normes électriques, en janvier dernier.

Catholiques ou touristes, près de 40 000 personnes se rendent sur le site de la Vierge Noire chaque année. La Vierge Noire est célèbre pour les grâces qu'elle accorderait aux fidèles. Cette croyance découle de la légende de l'esclave Mario, qui aurait été sauvé de ses maîtres grâce à la Vierge.

jm/ch/www.ipreunion.com