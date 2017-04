Dans la ville du Port, ce mois d'avril 2017 est consacré à la culture. Danse, cinéma, théâtre, arts visuels, musique, chaque art se découvre dans leurs lieux dédiés pour s'offrir au public en quête de curiosité. (Photo : linogravure par les artistes du Studio Marmelade - Page Facebook Studio Marmelade)

Dans la ville du Port, ce mois d'avril 2017 est consacré à la culture. Danse, cinéma, théâtre, arts visuels, musique, chaque art se découvre dans leurs lieux dédiés pour s'offrir au public en quête de curiosité. (Photo : linogravure par les artistes du Studio Marmelade - Page Facebook Studio Marmelade)

Dès le début de ce mois-ci, il sera possible de profiter des évènements consacrés à la culture dans la ville portuaire, à commencer par la (re)découverte de la danse hip-hop à l’occasion du Battle of the Year, qui es tune des plus grandes compétitions de danse hip-hop au niveau international. le BOTY aura son épreuve réunionnaise le 8 avril à la Friche, au cours de laquelle le meilleur crew - groupe de danseur(se)s - pourra se qualifier pour l'épreuve nationale.

Côté danse, stages et projections documentaires sont également prévus.

Du côté des salles obscures, les 6èmes Echos du Festival européen du film d’éducation présentent une dizaine de films du 4 au 8 avril prochains. L’intégralité de la programmation est à retrouver sur www.festivalfilmeduc.net.

Sur le planches, les 4 et 7 avril, la pièce Mésyé Dijoux, de Sully Andoche sera visible au Théâtre sous les Arbres, lieu qui accueillera également un après-midi Konté le 22, consacré aux conteurs réunionnais.

"La compagnie Karanbolaz propose chaque mois un conteur réunionnais à découvrir. À ce vivier péi s'ajoutera au gré des opportunités des voix venues d’ailleurs et de passage sur l’île. Chaque conteur présentera des histoires de son répertoire mais également une étape d’un feuilleton conté (mythe, légende, épopée, conte, récit de vie...). Il s’agit de créer au fil des différentes représentations un "cadavre exquis conté". Chaque partie du récit sera filmée en direct et mise ensuite à la disposition du public sur Youtube" précise l'organisation.

Le Kabardock se met lui aussi au diapason du mois consacré à la culture avec plusieurs concerts programmés chaque samedi. Là aussi, la programmation complète est à retrouver sur www.kabardock.com

Enfin, puisque les arts visuels ne sont pas en reste de découvertes et d’actualités, le la sera donné le 7 avril avec au programmes, expositions, vernissages et ateliers pédagogiques.

De son côté, le Studio Marmelade de la ville du Port, fera découvrir au public la linogravure, discipline méconnue de l’art contemporain souvent perçu comme "élitiste" par le public selon Mathilde Claude-Marty, artiste plasticienne et co-responsable de projet au Studio Marmelade. Cette dernière en profite pour développer le principe de la linogravure, réalisé à partir de linoléum.

Lors de workshops, organisés en amont de ce mois de la culture, artistes amateurs et professionnels ont produit une oeuvre originale tes à 24 exemplaires, dont l’un sera présenté lors du vernissage du studio le 8 avril prochain, à la médiathèque Benoite Boulard. Les oeuvres des élèves de six classes d’une école portoise seront également visibles.

jm/www.ipreunion.com