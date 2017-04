Ce lundi 3 avril 2017 devrait être majoritairement ensoleillé. Quelques averses sont cependant prévues dans l'après-midi, principalement sur les pentes du nord ouest de l'île. Les températures sont conformes aux normales saisonnières.

La matinée de ce lundi est plutôt ensoleillée sur la majorité du département. Les entrées maritimes de la nuit sur les régions de l'Est et les flancs du volcan se dissipent en cours de matinée pour laisser place à de belles éclaircies.



Dans l'après-midi, les nuages gagnent les pentes de l'île, et des averses pourraient se déclencher, essentiellement sur le nord-ouest. Pendant ce temps, le volcan ou les cirques continuent à bénéficier de belles éclaircies. Le soleil domine également sur le littoral, même si les débordements nuageux apportent de la grisaille entre Saint Denis et Saint Gilles. Voire même quelques averses.



Les températures maximales sont stationnaires, entre 28 et 32 degrés sur le littoral, 22 degrés à la Plaine des Cafres ou 24 à 26 degrés dans les cirques.



Le vent est modéré d'Est-Sud-Est, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h sur les côtes Nord et sud de l'île.



La mer est peu agitée et localement agitée sur les côtes Sud et Est.