Cinq candidats à la présidentielle 2017 ont foulé le sol de La Réunion. Marine Le Pen, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron et Benoît Hamon sont venus - plus ou moins longtemps - à la rencontre des Réunionnais dans le cadre de leur campagne. Focus sur chacun d'entre eux en cinq clichés.

Marine Le Pen a été la première à visiter l'île en tant que candidate pour la présidentielle 2017, en novembre 2016. Elle y est restée deux jours, partageant son programme entre rencontre avec des chefs d'entreprise et associations et entretiens avec Ibrahim Patel et André Thien Ah-Koon. Pour rappel, selon un baromètre Ipsos/Réunion 1ère/JIR, la présidente du FN arrive en tête à la question "Qui aimeriez-vous voir président de la République ?".

François Fillon est resté trois jours sur le département en février 2017. En plein #PenelopeGate, le candidat de la droite a visité une ferme photovoltaïque, partagé un pique-nique avec des militants et tenu un meeting à Saint-Pierre. Il a ensuite terminé son tour de l'île avec une visite à la mosquée de Saint-Denis et au complexe Félix Guichard.

Le même jour, Nicolas Dupont-Aignan a débarqué sur le département. Il est resté trois jours. Au programme : visite du petit marché à Saint-Denis, du siège des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), rencontre avec la Jeune Chambre Economique de la Réunion, à Saint-Pierre.

C'était ensuite au tour d'Emmanuel Macron vers la fin du mois de mars. Deux marchés forains et un grand meeting à Saint-Denis : le candidat est resté environ 24 heures avant de s'envoler vers Mayotte. Il a terminé sa visite par un déjeuner avec les représentants religieux de l'île.

Enfin, Benoît Hamon est arrivé le 1er avril dernier à La Réunion. Tout aussi vite reparti : le vainqueur de la primaire à gauche n'est resté qu'une journée. Une visite éclair où il a surtout insisté sur la mesure phrare de son programme : le revenu universel.