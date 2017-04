La Ligue des droits de l'Homme à la Réunion exprime son indignation devant le saccage du lieu de pèlerinage de la "Vierge Noire" à Rivière des Pluies, Sainte-Marie, "lieu qui appartient, au-delà de toute sensibilité religieuse, au patrimoine réunionnais" est-il écrit dans un communiqué de la Ligue que nous publions dans son intégralité ci-après. (Photo d'archives)

La Ligue des droits de l'Homme à la Réunion exprime son indignation devant le saccage du lieu de pèlerinage de la "Vierge Noire" à Rivière des Pluies, Sainte-Marie, "lieu qui appartient, au-delà de toute sensibilité religieuse, au patrimoine réunionnais" est-il écrit dans un communiqué de la Ligue que nous publions dans son intégralité ci-après. (Photo d'archives)

Elle rappelle que la règle fondamentale de la Laïcité reconnait la liberté de penser, de croire ou de ne pas croire, et la liberté des cultes. Elle demande à cet égard le respect des lieux de cultes. Elle exprime sa solidarité à toutes celles et tous ceux qui se trouveraient blessés dans leur foi par cet évènement regrettable. Elle appelle les réunionnaises et réunionnais à continuer à promouvoir les valeurs de tolérance et de respect d’autrui, en faisant vivre le principe de la laïcité.



A cet égard, si les libertés de penser et d’expression qui fondent la laïcité appellent un effort réciproque pour le vivre ensemble, la Ligue des droits de l’Homme souligne que, au-delà de l’apprentissage des telle ou telle conviction, religieuse ou non, dans le cercle familial ou dans une communauté de pensée, doivent être préservés et développés localement, notamment pour nos jeunes concitoyens, des lieux non confessionnels pour l’apprentissage de la rencontre et de la diversité, tels les écoles laïques, les centres de vacances, les espaces de sport et de culture, tous lieux publics où l’expression de la liberté de chacun se trouve modérée pour permettre la rencontre et la connaissance d’autrui.

La Ligue des Droits de l'Homme