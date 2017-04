"I have a dream". Martin Luther King, défenseur des droits des minorités ethniques aux Etats-Unis, a été assassiné le 4 avril 1968 à l'âge de 39 ans.

Les droits qu’il défend pour les américains de couleur et les minorités seront promus par le Civis Rights Act sous la présidence de Lyndon B.Johnson.



Martin Luther King a été le plus jeune à se voir attribuer le prix Nobel de la paix, en 1964, pour sa lutte non-violente contre ala ségrégation raciale et pour la paix. Ce dernier militait également pour l’arrêt de la guerre au Viêt Nam. Il initiera plusieurs marches pacifiques et luttera pour le droit de vote, l’emploi des minorités et la liberté.





Son assassinat, à l’âge de 39 ans a été attribué à James Earl Ray, qui a été condamné à perpétuité.

