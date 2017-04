Une série de manifestations est organisée cette semaine première semaine d'avril, en écho à la journée mondiale de l'autisme. Plusieurs rencontres sont prévues avec Josef Schovanec, autiste asperger et ambassadeur de l'association Autisme Réunion. Il était l'invité de la matinale de RTL Réunion, ce mardi 4 avril 2017.

Une série de manifestations est organisée cette semaine première semaine d'avril, en écho à la journée mondiale de l'autisme. Plusieurs rencontres sont prévues avec Josef Schovanec, autiste asperger et ambassadeur de l'association Autisme Réunion. Il était l'invité de la matinale de RTL Réunion, ce mardi 4 avril 2017.

Diplômé de Sciences Po, docteur et chercheur en philosophie et sciences sociales, écrivain et militant, le "CV" de Josef Schovanec contredit à lui seul les stéréotypes qui sont parfois associés à l'autisme. A La Réunion, on estime à 95 le nombre de naissances avec autisme par an, mais la maladie reste souvent diagnostiquée tard et mal comprise.

"La communication sociale est évidemment impactée par l'autisme, mais on peut apprendre et bien que cela prenne du temps les résultats sont au rendez-vous, assure Josef Schovanec. Dans les pays du monde où les enfants autistes sont acceptés à l'école, où les adultes autistes sont acceptés dans le milieu professionnel, les parcours de vie sont très différents".

En plus des décisions politiques nécessaires à une meilleure prise en compte de l'autisme, Josef Schovanec met en avant le rôle des associations. "Rester seul c'est la pire des erreurs, il est très important de connaître des personnes dans des situations analogues, insiste-t-il. Je suis convaincu que toutes les personnes autistes peuvent avoir une vie de qualité, c'est l'objectif du combat associatif".

Plus d'informations sur les conférences organisées avec Autisme Réunion sur le site de l'association

ch/www.ipreunion.com