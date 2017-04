BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi :



[AUDIO] 10e édition du Relais pour la vie à Bras-Panon: Ce week-end, ils courent contre le cancer

Le Relais pour la vie fête ses dix ans, ce week-end. Samedi 8 avril, à 14 heures, les bénévoles de la ligue contre le cancer donneront le départ de cet événement sportif et solidaire. Pendant 24 heures, des équipes de marcheurs et de coureurs vont se relayer sur le champ de foire de Bras-Panon, au bénéfice de la lutte pour le cancer. Des concerts et des animations seront proposés tout au long du week=end.

Un complément aux traitements - CHU Sud : la médecine traditionnelle chinoise maintenant pratiquée à l'hôpital

A La Réunion, le CHU Sud Réunion lance le premier service de médecine traditionnelle chinoise en structure hospitalière. Créé le 15 mars dernier, le service sera, pour les soins, rattaché au centre d'évaluation et traitement de la douleur (CETD) du CHU à Saint-Louis.

Guyane - Cazeneuve veut poursuivre le dialogue, la mobilisation se durcit

Bernard Cazeneuve a appelé lundi à "poursuivre le dialogue" en Guyane, mais sans promesses "irréalistes", à l'issue d'une réunion rassemblant une bonne partie du gouvernement sur la situation dans la collectivité d'outre-mer, où la mobilisation se durcit. Le collectif "Pou La Gwiyann dékolé" (Pour que la Guyane décolle), qui regroupe l'ensemble des mouvements protestataires, réclame à l'Etat le versement de 2,5 milliards d'euros. Le gouvernement s'est engagé sur une enveloppe de un milliard d'euros

Argent - Le nouveau billet de 50 euros mis en circulation ce mardi

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) mettra en circulation ce mardi 4 avril 2017 le nouveau billet de 50 euros de la série -"Europe" à La Réunion, comme dans les quatre autres départements d'outre-mer (Mayotte, Guadeloupe, Martinique et Guyane) et les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. La distribution auprès du grand public s'effectuera par l'intermédiaire des distributeurs automatiques de billets des établissements de crédit. Cette mise en circulation interviendra simultanément dans l'ensemble des 19 pays de la zone euro.

Ça s'est passé un 4 avril - 1968 : Martin Luther King est assassiné

"I have a dream". Martin Luther King, défenseur des droits des minorités ethniques aux Etats-Unis, a été assassiné le 4 avril 1968 à l'âge de 39 ans.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Les nuages prennent le pas sur le soleil matinal

Si le soleil réveille La Réunion, les nuages prennent le dessus dès le début de l'après-midi. Le Nord de l'île risque d'être sous la grisaille. Côté mercure, les températures oscillent entre 25 et 32 degrés. Le vent soufflera à hauteur de 60km/h.