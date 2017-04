L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) mettra en circulation ce mardi 4 avril 2017 le nouveau billet de 50 euros de la série -"Europe" à La Réunion, comme dans les quatre autres départements d'outre-mer (Mayotte, Guadeloupe, Martinique et Guyane) et les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. La distribution auprès du grand public s'effectuera par l'intermédiaire des distributeurs automatiques de billets des établissements de crédit. Cette mise en circulation interviendra simultanément dans l'ensemble des 19 pays de la zone euro.

Le billet de 50 euros est la coupure la plus utilisée au sein de l’Union européenne et dans les DOM. Premier imprimeur européen de billets en euros, la Banque de France imprimera au total 1 milliard de nouveaux billets, soit 15,5 % du total de l’Eurosystème. En amont du lancement, l’IEDOM a mené des enquêtes auprès des différents acteurs et convié à des réunions d’information régulières les fabricants de distributeurs et d’accepteurs de billets, les banques, les transporteurs de fonds et les représentants du commerce pour veiller à ce que les équipements soient bien adaptés au nouveau billet de 50 euros à la date de mise en circulation, le 4 avril.

La "fenêtre portrait", innovation technologique dans le domaine de la fabrication des billets intégrée pour la 1re fois dans l’hologramme du nouveau billet de 20 euros, a été reprise sur le nouveau billet de 50 €. Comme le billet de 5 € mis en circulation en 2013, celui de 10 euros en 2014, et celui de 20 euros en 2015, le quatrième billet de la nouvelle série " Europe " bénéficie d’un perfectionnement des signes de sécurité, garantissant une meilleure protection contre la contrefaçon. Ces signes de sécurité sont aisément vérifiables avec la méthode consistant à "toucher, regarder, incliner" le billet.