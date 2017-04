Issus des dons de l'édition 2016 d'Odyssea, 127 350 euros ont été reversés aux associations qui participent à la lutte contre le cancer du sein ce mardi 4 avril 2017. Une dizaine de structures a bénéficié de fonds récoltés à l'occasion des marches-courses tenues à l'Etang-Salé en novembre dernier. L'argent sert notamment à aider les malades durant et après leur cancer, que cela soit par le sport, le bien-être ou l'encadrement social. (Photo d'archives)

Issus des dons de l'édition 2016 d'Odyssea, 127 350 euros ont été reversés aux associations qui participent à la lutte contre le cancer du sein ce mardi 4 avril 2017. Une dizaine de structures a bénéficié de fonds récoltés à l'occasion des marches-courses tenues à l'Etang-Salé en novembre dernier. L'argent sert notamment à aider les malades durant et après leur cancer, que cela soit par le sport, le bien-être ou l'encadrement social. (Photo d'archives)

Ils visaient 125 000 et ont récolté 127 350 euros. Une dizaine d'associations, dont la Ligue contre le cancer et le Rézo Rose, mis en place par Run Odyssea, ont bénéficié de fonds issus des dons récoltés en fin d'année dernière, lors des marches-courses de lutte contre le cancer.

En 2016, près de 400 femmes malades ont pu bénéficier de soins et de prestations financés par les dons d'Odyssea. Coupes de cheveux, soins corporels, activités sportives après cancer, ou soutien social, les associations participent activement au bien-être des femmes malades ou remises du cancer du sein. Luc Bizouerne, directeur de l'association Run Odyssea, dit recevoir beaucoup de messages de remerciements, de la part des patientes qui bénéficient des différents programmes.

Les fonds versés aux associations

- Le comité réunionnais de la Ligue contre le cancer a perçu 70 000 euros. Ce dernier s’occupe du soutien social des femmes malades,

- L'association Un autre Regard, qui organise des journées bien-être a reçu 5000 euros,

- 15 000 euros ont été octroyés au Rézo Rose, qui permet aux femmes malades de faire appel à des professionnels de santé, des osthéopathes ou des psychologues et d'être prises en charge à hauteur de quatre séances, grâce aux dons issus d'Odyssea,

- 12 000 euros ont été à l’association Papaye qui met en place des activités physiques après cancer.

- 11 000 euros ont été destinés au comité départemental de gymnatique volontaire,

- 5 000 euros ont été versés à Aqua bien-être qui organise des activités en piscine après la maladie,

- 1 500 euro financeront le programme "pirogue après cancer" initié par le Canoe-Kayak Sud

- Le Tampon Escrime a lui aussi reçu 1 500 euros,

- 6 000 euros serviront à Run Odyssea à mettre en place un programme de marche nordique pour les femmes,

- Enfin, 4350 euros ont été versés à Odyssea pour le suivi de toutes les associations et les actions de préventions.

Les 11 000 euros restants dans la caisse "serviront à d’autres appels à projets venant en aide aux malades" termine Luc Bizouerne.

A noter que l'édition 2017 marquera les 10 ans de Run Odyssea. Pour l'occasion, 20 000 personnes (soit 3 000 de plus que l'édition précédente) sont conviées à participer à la course de l'Etang-Salé. Run Odyssea espère faire monter les dons, et pourquoi pas, dépasser le seuil des 150 000 euros.

jm/www.ipreunion.com - Publié le mardi 4 avril 2017 à 15h37