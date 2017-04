Le Relais pour la vie fête ses dix ans, ce week-end. Samedi 8 avril, à 14 heures, les bénévoles de la ligue contre le cancer donneront le départ de cet événement sportif et solidaire. Pendant 24 heures, des équipes de marcheurs et de coureurs vont se relayer sur le champ de foire de Bras-Panon, au bénéfice de la lutte pour le cancer. Des concerts et des animations seront proposés tout au long du week-end.

Le Relais pour la vie fête ses dix ans, ce week-end. Samedi 8 avril, à 14 heures, les bénévoles de la ligue contre le cancer donneront le départ de cet événement sportif et solidaire. Pendant 24 heures, des équipes de marcheurs et de coureurs vont se relayer sur le champ de foire de Bras-Panon, au bénéfice de la lutte pour le cancer. Des concerts et des animations seront proposés tout au long du week-end.

Les sommes collectées pendant le Relais pour la vie permettent d'aider les Réunionnais qui luttent contre le cancer à faire face aux dépenses qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, comme l'explique Dominique Atchicanon, qui est aussi un "survivant". Diagnostiqué d'un cancer en 2009, il s'est depuis engagé au sein de la ligue contre le cancer de La Réunion :

Entre 2012 et 2014, plus de 10 000 malades du cancer ont été traités dans les hôpitaux et les cliniques de La Réunion. Néanmoins, 3 % (soit 331) des patients domiciliés à La Réunion, ont été hospitalisés hors du département, en métropole et essentiellement en région Ile-de-France.

Environ 2 000 nouveaux cas et 1000 décès chaque année

A La Réunion, le registre des cancers enregistre plus de 2 000 nouveaux cas de cancers par an (consulter les dernières données de l'ORS). Comme dans le reste du pays, c'est le cancer de la prostate qui est le plus courant chez l'homme, tandis que chez la femme, c'est le cancer du sein. En revanche, à La Réunion, deux fois plus de cas de cancers de l'estomac sont diagnostiqués.

En moyenne, on observe près de 990 décès par an pour cause de tumeurs entre 2009 et 2011 à La Réunion, dont 612 hommes et 378 femmes. Sur 990 décès annuels moyens par cancer à La Réunion entre 2009 et 2011, 260 sont considérés comme " évitables ", par une action sur les facteurs de risques individuels, soit un sur quatre. Ces décès pourraient être évités par une réduction des comportements à risque tels que le tabagisme et l’alcoolisme.

Même si plus de la moitié des cancers sont repérés entre 60 et 79 ans chez les hommes et 77 % sont diagnostiqués entre 40 et 79 ans chez les femmes, le risque de cancer augmente régulièrement à partir de 30 ans chez la femme et de 35 ans chez l’homme.

