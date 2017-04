Si le soleil réveille La Réunion, les nuages prennent le dessus dès le début de l'après-midi. Le Nord de l'île risque d'être sous la grisaille. Côté mercure, les températures oscillent entre 25 et 32 degrés. Le vent soufflera à hauteur de 60km/h.

En début de journée, le soleil est présent sur toute l'île. Ainsi, il réchauffe vite l'atmosphère, et les températures retrouvent des normales pour la saison. Avant la mi-journée, les cumulus commencent à décorer les versants montagneux sans assombrir les principaux sommets et l'intérieur des cirques.

L'après midi, les nuages continuent leurs développements et ils ont tendance à s'étendre vers les hauteurs de La Saline à Saint Denis en passant par Sans Soucis. Ils peuvent déborder vers le littoral par endroits, comme sur la route en corniche, mais les ondées sont très localisées et faibles.

Les températures maximales deviennent supérieures aux normales de 3 à 4°C. Elles atteignent 29 et 32°C sur le littoral, 24°C à la Plaine des Cafres et 25 à 27°C dans les cirques. Le vent devient modéré de Sud-Est, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest de l'île, ainsi que sur les plages l'après midi par vent de Sud. Ailleurs, les brises dominent.

La mer est généralement belle à peu agitée, localement agitée où souffle le vent.