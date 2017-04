A La Réunion, le CHU Sud Réunion lance le premier service de médecine traditionnelle chinoise en structure hospitalière. Créé le 15 mars dernier, le service sera, pour les soins, rattaché au centre d'évaluation et traitement de la douleur (CETD) du CHU à Saint-Louis.

La mise en place de ce service de médecine traditionnelle chinoise aura dans un premier temps pour but de soigner la douleur chronique via les techniques d'acunpuncture et de tai chi, dont les patients sont suivis au CETD. Dans un second temps, la médecine tradionnelle chinoise dans son ensemble pourra être une prise en charge complémentaies pour les patients souffrant de douleurs liées au cancer, ou subissant les effets secondaires des traitements. Cette alternative médicale peut également servir au "sevrage tabagique et alcoolique", ou encore pour le soin de "syndromes anxio-depressifs ou de l'obésité" précise le CHU dans un communiqué.

Le CHU ajoute que des liens régionaux et internationaux permettront des échanges entre cette structure et une structure hospitalo-universitaire de la région de Tian Jin, dans le Nord-Est de la Chine. Ces déplacements permettront d’améliorer les pratiques et surtout de mettre œuvre une activité de recherche multicentrique entre les deux sites réunionnais et chinois".

Si la médecine traditionnelle chinoise ne remplace pas les soins prodigués par la médecine moderne, celle-ci est proposée comme une thérapie médicale complémentaire "visant à améliorer les symptômes et la qualité de vie" des patients.