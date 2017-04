%thumb[w650-h365-q100-cc]% [PHOTOS] Ca s'est passé un 5 avril : 2007 - Le Dolomieu s'effondre, c'est l'éruption du siècle

[PHOTOS] Ca s'est passé un 5 avril : 2007 - Le Dolomieu s'effondre, c'est l'éruption du siècle

C'était il y a dix ans. Le 5 avril 2007, au quatrième jour d'éruption du Piton de la Fournaise, le cratère Dolomieu s'effondre, changeant la figure du Volcan de manière inédite. Aujourd'hui encore, l'éruption de 2007 est souvent qualifiée d'éruption du siècle. Pour Nicolas Villeneuve, c'est une erreur, car c'est en fait "la plus grande éruption jamais observée par l'homme à La Réunion". A l'époque, le spectacle est grandiose, comme en témoignent les images prises par notre photographe.

Première dans l'histoire des élections françaises, le débat télévisé réunissant la totalité des 11 candidats à la présidentielle a été mis en effervescence mardi par l'offensive parfois déroutante des six "petits" postulants qui ont permis de souligner davantage les lignes de fracture.

Elle n'était pas rentrée depuis deux ans et ne reste que quinze jours à La Réunion. Celle qui a commencé la gymnastique à l'âge de six ans au Saint-Denis Gym Réunion se remet à peine des derniers Jeux olympiques qui se sont déroulés à Rio en août dernier. En visite, Loan His, 18 ans et multiple championne, a tenu à rencontrer les jeunes athlètes de demain à qui elle a prodigué quelques conseils ce mardi 4 avril 2017.

Attaque chimique en Syrie: projet de résolution devant l'ONU

Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont présenté mardi soir un projet de résolution condamnant l'attaque chimique en Syrie et appelant à une enquête complète et rapide, à la veille d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le texte, obtenu par l'AFP, appelle l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à présenter rapidement ses conclusions sur l'attaque qui a fait mardi au moins 58 morts et 170 blessés à Khan Cheikhoun, petite ville de la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, en zone rebelle.

En Occident, certains s'appellent tout simplement Pierre, Jacques ou Jean. Mais en Chine, choisir un nom pour son enfant est toute une affaire, tradition et croyances obligent. Alors des professionnels se chargent de cette tâche, moyennant finances.

Le temps est en train de changer, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce mercredi 5 avril 2017. En effet, le soleil tend à se faire plus rare et le ciel plus nuageux. L'après-midi, la grisaille continue sur sa lancée pour atteindre la région Est, qui pourrait être arrosée. Côté températures, il continue de faire chaud, le thermomètre atteignant tout de même 32 degrés pas endroits.