Le temps est en train de changer, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce mercredi 5 avril 2017. En effet, le soleil tend à se faire plus rare et le ciel plus nuageux. L'après-midi, la grisaille continue sur sa lancée pour atteindre la région Est, qui pourrait être arrosée. Côté températures, il continue de faire chaud, le thermomètre atteignant tout de même 32 degrés pas endroits. Ci-après, le bulletin complet.

Un changement de temps s'amorce. Le soleil de ce début de semaine, va se faire un peu plus rare. L'alizé de secteur Est, apporte de nouveau un ciel plus nuageux sur la moitié Est du département, au cours de la matinée.

Des averses viennent localement arrosées la région de Sainte-Rose. La moitié Ouest conserve de belles embellies malgré les nuages de pentes qui se forment rapidement sur les hauteurs de l'Ouest.



L'après midi, les nuages continuent de se développer, sur la verticale, avec une base nuageuse de plus en plus sombre. Progressivement les nuages s'emparent des reliefs et rentrent dans les cirques. Quelques averses modérées se déclenchent alors dans le hauts de Saint-Paul et de la Possession. Côté températures, elles atteignent 29 et 32°C sur le littoral, 25°C à Cilaos et 18 °c au Pas de Bellecombe.



Le vent modéré de Sud-Est, souffle avec des rafales, pouvant atteindre 50 km/h sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest de l'île. L'après-midi, un vent de sud rentre sur les plages. Ailleurs, les brises dominent.



La mer est généralement belle à peu agitée, localement agitée au vent.