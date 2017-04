A Saint-Joseph, jusqu'au 29 avril 2017, la bande-dessinée est à l'honneur dans le cadre du mois de la BD et de l'illustration. Cinq illustrateurs y présenteront leur travail aux petits comme aux grands, tandis que plusieurs ateliers sont également prévus, le tout, à la bibliothèque municipale. (Photo d'illustration)

A Saint-Joseph, jusqu'au 29 avril 2017, la bande-dessinée est à l'honneur dans le cadre du mois de la BD et de l'illustration. Cinq illustrateurs y présenteront leur travail aux petits comme aux grands, tandis que plusieurs ateliers sont également prévus, le tout, à la bibliothèque municipale. (Photo d'illustration)

Les illustrateurs Tolliam, David D'Eurveilher, Aurélie Cottin, Fabrice Urbatro et Moniri seront présents lors de ce mois consacré à la bande-dessinée.

Dans le même temps, plusieurs jeux-concours sont organisés, dont les détails sont à retrouver su le site de la communue de Saint-Joseph, www.saintjoseph.re.

Demandez le programme



- Une Exposition : du 06 au 30 avril 2017 (Mairie et Bibliothèque du Centre) - "Les Supers Héros, revisités..." (à partir de 08 ans) - Réalisation : Rémi Morel



- Ateliers BD (Scénographie et fresque) : animés par l'équipe du magazine Babook (Fabrice Urbatro, Aurélie Cottin, Tolliam, David D'Eurveilher)



• Les mercredis 12 et 19 avril de 14h00 à 16h00 (bibliothèque centrale)



• Les mercredis 19 et 26 avril de 14h00 à 16h00 (Bibliothèque relais des Lianes)



- Ateliers BD (Les Supers Héros) : animés par Rémi Morel (illustrateur/dessinateur de Saint-Joseph)



• Le samedi 22 avril de 10h00 à 12h00 (bibliothèque Centrale)



• Le samedi 29 avril de 10h00 à 12h00 (bibliothèque sous les arbres Cité Vacoas)



- Les jeux concours : du 03 au 29 avril 2017