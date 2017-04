Juliano Verbard, dit le Petit Lys d'Amour qui était à la tête de la secte Coeur immaculé et douloureux de Marie se retrouve dans le box des accusés avec 15 de ses anciens adeptes. Jugé pour l'enlèvement et la séquestration d'Alexandre Thélahire, faits commis en juillet et en août 2007, lorsque le garçon avait 12 ans, Juliano Verbard sera condamné à 9 ans de prison.

Juliano Verbard, dit le Petit Lys d'Amour qui était à la tête de la secte Coeur immaculé et douloureux de Marie se retrouve dans le box des accusés avec 15 de ses anciens adeptes. Jugé pour l'enlèvement et la séquestration d'Alexandre Thélahire, faits commis en juillet et en août 2007, lorsque le garçon avait 12 ans, Juliano Verbard sera condamné à 9 ans de prison.

15 adeptes comparaissaient devant la cour d'assises pour les mêmes faits. 14 d'entre eux ont été condamnés à des peines allant de 9 ans à 3 ans de prison avec sursis, selon leur degré d'implication dans l'enlèvement et la séquestration du jeune Alexandre. Une femme a été acquittée.

Alexandre, qui vivait à l'époque à Sainte-Suzanne, est kidnappé par Guillaume Maillot, un adepte de la secte de Juliano Verbard. Il est conduit auprès du Petit Lys d'Amour qui lui apprend qu'il est l' "élu" de la Vierge et qu'il veut en faire son successeur. Sentant que les forces de police étaient sur le point de retrouver sa trace, le gourou libère l'enfant quelques heures plus tard.

Juliano Verbard avait déjà écopé de 18 ans de réclusion pour viols aggravés sur mineur lors de son procès l'année précédente. Il sera de nouveau à la barre pour comparaitre dans l'affaire de l'évasion de Domenjod.