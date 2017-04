Ce mercredi 5 avril 5 avril 2017 la Bourse Tremplin Orange a été remise aux étudiants de C.P.G.E (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) de la voie technologique (BAC Sciences et Technologies du Management et de Gestion) qui terminent leur 2ème année au Lycée Bellepierre. Un chèque de 10 000 a été remis à la classe. La remise de chèque a eu lieu en présence de Fabienne Dulac, Directrice Exécutive Orange France, de Francis Fonderflick, Secrétaire Général de l'académie de La Réunion, de Mireille Helou , Directrice Orange Réunion et d'Yves Combes, Proviseur du Lycée Bellepierre. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange

"Cela fait plus de 4 ans qu’Orange intervient aux côtés des étudiants du Lycée Bellepierre. Les Cadres de l’entreprise donnent de leur temps pour sensibiliser les jeunes sur les différents parcours possibles. Ils interviennent également pour du coaching afin de les aider à mieux se préparer quand ils doivent candidater pour des stages ou passer des entretiens de personnalité.

En 2016, Orange a souhaité aller plus loin pour encourager les étudiants de la filière technologique. Une attention plus particulière est en effet à porter à ce public, car on y retrouve plus d’étudiants issus de milieux modestes. Ce qui peut quelquefois compliquer les premiers pas vers les études dans l’hexagone.

On constate aussi une plus grande propension à l’autocensure chez les étudiants de la filière. En effet, avec un taux d’admissibilité de près de 98% (de 2000 à 2016, seuls 3 étudiants n’ont pas été admissibles dès la 1ère année) certains abandonnent avant même de passer les oraux ou lorsqu’ils sont enfin admis.

La Bourse Tremplin Orange veut donc apporter une réponse à ces jeunes mais veut également donner un message d’espoir à tous ceux qui hésitent encore à s’orienter vers les filières d’Excellence.

La Bourse s’adresse à tous les étudiants de 2ème année de la filière technologique CPGE du Lycée Bellepierre qui se présentent aux concours d’Ecoles de Commerce.

Une première enveloppe de 4 000 euros est destinée à tous les élèves admissibles qui partiront effectivement dans l’hexagone pour passer les oraux.

Une enveloppe supplémentaire de 6 000 euros (3 x 2 000 euros) est prévue pour 3 lauréats qui seront admis à l’une de ces écoles : HEC / ESSEC / ESCP /Europe/ EDHEC / EM LYON / EM Grenoble /NEOMA (Reims Rouen) /KEDGE /Bordeaux, Marseille)/ IESEG (Lille, Paris)/ Toulouse ESC / Audencia / I.C Nancy / Skema / ESC Rennes / EM Strasbourg / ESC Montpellier

Un jury constitué de représentants d’Orange et du lycée se réunira après les dates d’admission pour décider des 3 lauréats. Les étudiants admis seront départagés en fonction de critères sociaux et académiques (progrès sur les 2 années de prépa, implication dans les projets du lycée, comportement en classe)".