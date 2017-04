Le comité de pilotage de la sensibilisation de la population réunionnaise aux risques de catastrophes naturelles s'est réuni ce mercredi 5 avril afin de dresser un bilan des actions mises en place, mais aussi pour dresser les perspectives à l'horizon 2020. Après la tempête tropicale Carlos, l'éruption du Piton de la Fournaise, ou encore le passage du cyclone Enawo sur l'île de Madagascar, la plate-forme d'intervention régionale de l'océan Indien (PIROI), rappelle que les Réunionnais restent exposés à sept risques liés aux catastrophes naturelles, pour lesquels il est nécessaire de sensibiliser. C'est l'objet du programme "Paré pas paré" à destination des écoliers réunionnais. (Photo : illustration - Page Facebook de la PIROI)

La mise en place du projet "Paré pas Paré" il y a 7 ans est partie d'un constat : celui de la méconnaissance des risques encourus au passage d'un cyclone, d'un séisme ou d'une éruption volcanique.

Décliné dans les écoles réunionnaises, le programme "Paré pas Paré" est constitué de modules, destinés aux élèves âgés de 8 à 11 ans, déjà dispensé dans plus de 80 classes de l'île. L'objectif est de "réduire la vulnérabilité des Réunionnais face aux risques naturels" via les moyens de l'Education nationale, explique Fanny Navizet, adjointe à la réduction des risques de catastrophes et responsable du projet. "Les risques - liés aux cyclones, mouvements de terrain, inondations, éruptions volcaniques, feux de forêt, tsunamis et séismes - sont à prendre en compte en éduquant et en transmettant un message de prévention et de préparation aux enfants (…) on peut espérer que les Réunionnais soient moins impactés" par ces différents risques, ajoute-t-elle.

Le programme, pour lequel participe l'Etat, la Région et l'Union européenne coûte environ 300 000 euros par année scolaire et vise plus de 7 000 élèves en 2017. Trois agents et vingt bénévoles assurent les modules de prévention dans les salles de classe. Des actions de sensibilisation sont également ouvertes au grand public, via la caravane de la tortue Ti Moun, qui touche régulièrement un large public.

Illustrés récemment dans la zone océan Indien par le cyclone Enawo, qui a largement touché Madagascar, les risques poussent la PIROI à intervenir en cas d'urgence pour sauver des vies, alors que "c'est en se préparant en amont que l'on peut sauver beaucoup plus de vies" note le directeur de la plate-forme Christian Pailler. L'épisode du chikungunya a également été une raison d'appuyer la prévention des risques en amont.

En 2016, 32 journées grand public ont été organisées sur l'île pour de la prévention et de la sensibilisation, tandis que plusieurs centaines d'élèves issus des écoles de Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Louis Saint-Leu et Sainte-Suzanne ont été formés à la gestion des risques. Toutes les actualités liées au projet, ou à la caravane de Ti Moun sont à retrouver sur la page Facebook dédiée au programme.

jm/www.ipreunion.com