Le jeudi 16 juin 2016, un terrible accident s'est produit sur le boulevard Lancastel, à Saint-Denis. Provoqué par le conducteur d'un poids-lourd, le drame avait coûté la vie à un homme et blessé gravement sa compagne. Le chauffard, qui circulait avec près de 4,50 grammes d'alcool par litre de sang, est jugé ce jeudi 6 avril 2017 au tribunal correctionnel de Champ-Fleuri. Il avait été mis en examen pour homicide et blessures involontaires.

17h03 - Ce jour là, le chauffard a "bu 4 bières de 50 centilitres", particulièrement fortes souligne le président. "J'étais vraiment déboussolé et dépité, et aujourd'hui je paie mes mauvais choix" déplore le prévenu. Il explique que ces bières sont les premières qui lui sont tombées sous la main et qu'il ne les a pas bues au volant. Son élocution est claire, mais son timbre de voix est bas. Il explique que son dépit faisait suite à une rupture récente, mais admet qu'il avait un problème ancien avec l'alcool. À partir de 2015, il était suivi par le service addictologie de Saint-Louis.

17h00 - "Je me souviens juste du moment du choc. J'ai quelques flashs..." souffle Ludovic Latchoumanin. Il admet qu'il roulait assez vite "quand même".

"J'ai appuyé sur l'embrayage au moment du choc... Le poids m'a propulsé en avant. C'est tout ce dont je me rappelle" lâche t-il. Il précise ne jamais avoir eu d'accident avant ce drame.

16h59 - À la suite de cet accident, Ludovic Latchoumanin a passé une journée à l'hôpital. Les prélévements sanguins ont démontré qu'il avait 4,70 grammes d'alcool par litre de sang.

16h54 - Au moment du choc, le camion roulait à 80 km/h. Sur la portion de route du boulevard Lancastel, la vitesse est limitée à 70 km/h. L'expert précise qu'il n'y a pas eu de traces de freinage au sol lors du choc.

16h47 - De multiples témoignages ont été recueillis après le drame. L'un d'entre eux indique le camion avait failli heurter deux piétons à l'entrée ouest de Saint-Denis. Une vidéo a d'ailleurs été prise par ce même témoin : on y voit le poids-lourd dévier de sa voie de circulation. L'agent de police qui est intervenu sur les lieux a indiqué que Ludovic Latchoumanin sentait l'alcool lors de son interpellation.

16h32 - Le président relate les faits qui se sont déroulés le 16 juin 2016 : "L'accident a lieu en pleine journée et la portion de l'accident est limitée à 70 km/h" commence t-il. En précisant que la camion de 19 tonnes que conduisait Ludovic Latchoumanin avait été signalé par de nombreux automobilistes inquiets. Le poids-lourd circulait dangereusement depuis déjà plusieurs kilomètres. Sur le boulevard Lancastel, il s'est renversé, franchissant le terre-plein central et heurtant deux véhicules arrivant en sens inverse. C'est ainsi qu'il a provoqué la mort de Kenjy Toussaint, alors âgé de 24 ans.

16h34 - Ludovic Latchoumanin est appelé. Il se présente devant le président Hugues Courtial, qui lui rappelle les faits qui lui sont reprochés : homicide et blessures volontaires avec au moins deux circonstances aggravantes (taux élevé d'alcool, violation du code de la route).

16h13 - De nombreux amis de la victime sont venus assister à l'audience. Kenjy était connu dans son quartier de la Cressonnière à Saint-André : il était coiffeur dans un barber shop. Lors de la marche blanche en son hommage organisée quelques jours après le drame, des centaines de personnes s'étaient réunies.

16h05 - La salle d'audience est pleine à craquer. Les proches de Kenjy, le visage fermé, son habillés de blanc. Leurs tee-shirts sont à l'effigie de la victime. L'atmosphère est pesante, familles et amis attendent un face à face avec l'homme à l'origine du décès du jeune Saint-Andréen, Ludovic Latchoumanin.

