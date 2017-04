Depuis ce mardi 4 avril 2017, Air Austral a été officiellement désigné comme le partenaire stratégique d'Air Madagascar. Le protocole d'accord a été signé : il s'agit maintenant de redresser la compagnie malgache et de rafraîchir sa flotte avant le développement du business plan. Une enveloppe de 40 millions de dollars devrait être apportée par la société réunionnaise pour rétablir les fondamentaux du trafic aérien de la Grande Île.

Depuis ce mardi 4 avril 2017, Air Austral a été officiellement désigné comme le partenaire stratégique d'Air Madagascar. Le protocole d'accord a été signé : il s'agit maintenant de redresser la compagnie malgache et de rafraîchir sa flotte avant le développement du business plan. Une enveloppe de 40 millions de dollars devrait être apportée par la société réunionnaise pour rétablir les fondamentaux du trafic aérien de la Grande Île.

C'est dans les locaux du ministère des finances et du budget que le protocole d'accord a été signé entre Air Madagascar et Air Austral ce mardi 4 avril 2017. Léon Rajaobelina, président du conseil d'administration de la compagnie malgache a estimé qu'il s'agit d'abord de "rétablir les fondamentaux de la compagnie et de replacer Air Madagascar au centre du développement de l'aviation au niveau national, régional et à l'international".

Ce protocole conclue un appel d'offres lancé au début de l'année 2016. Plus d'une trentaine de sociétés s'est alors présentée. Sept ont ensuite été pré-qualifiées. Face à Ethiopian Airlines, Air Austral a été choisie comme partenaire stratégique. Commencent maintenant des négociations exclusives pour parvenir à l'accord final, prévu pour le 31 mai. "Madagascar représente un véritable relais de croissance" indique Marie-Joseph Malé, président directeur général de la compagnie d'Air Austral, qui met en avant la "proximité géographique, historique" de la Grande Île.

L'expertise réunionnaise est ainsi destinée à développer le réseau malgache pour en faire un "véritable relais de croissance". Des fréquences supplémentaires devraient également voir le jour entre La Réunion et Nosy Be.

Mais, dans un premier temps, c'est un plan de redressement qui va être mis en place. 40 millions de dollars devraient ainsi être investis pour "relancer toute la mécanique". Un plan établi entre 2017 et 2020 est prévu pour un "rétablissement des fondamentaux" avec un renforcement de la flotte malgache. Marie-Joseph Malé compte ainsi aller vers un développement harmonieux entre deux hubs pour le retour d'un trafic de qualité sur la Grande Île. "Air Mada a fait la fierté des malgaches et notre expertise permettra d'enrichir la desserte régionale ainsi que d'autres points en Afrique ou sur la Chine" espère le président directeur général de la compagnie aérienne réunionnaise.

