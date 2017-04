Après la découverte de la statue de la Vierge Noire vandalisée ce lundi 3 avril 2017, le site de la Rivière des Pluies a rouvert ses portes ce jeudi, sans la Vierge. Malgré ce, les fidèles, croyants et habitués du lieu de prière continuent de venir s'y recueillir.

Après la découverte de la statue de la Vierge Noire vandalisée ce lundi 3 avril 2017, le site de la Rivière des Pluies a rouvert ses portes ce jeudi, sans la Vierge. Malgré ce, les fidèles, croyants et habitués du lieu de prière continuent de venir s'y recueillir.

Pour rappel, la statue de la Vierge et la croix du Jubilé ont été vandalisés ce lundi. Le jardinier en charge de l'entretien du site, puis une paroissienne avait découvert la Madone à terre, couronne et doigts cassés, ainsi que la croix, retirée de son socle et plantée dans le gazon.

A la demande de l'évêque de La Réunion Gilbert Aubry, le site a été fermé jusqu'à ce jeudi. Le père Clément, curé de la paroisse, espère la restauration de la statue "avant le pélerinage diocésain du 1er mai".

rb/jm/www.ipreunion.com