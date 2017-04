En écho à l'actualité marqué par les manifestations en Guyane, le Parti communiste réunionnais a réagi lors d'un point presse tenu ce mercredi 5 avril 2017. Pour Yvan Dejean, porte-parole du PCR, "Paris ne comprend pas ce que réclament les populations d'Outre-mer".

En écho à l'actualité marqué par les manifestations en Guyane, le Parti communiste réunionnais a réagi lors d'un point presse tenu ce mercredi 5 avril 2017. Pour Yvan Dejean, porte-parole du PCR, "Paris ne comprend pas ce que réclament les populations d'Outre-mer".

Après que les manifestants aient bloqué le site spatial de Kourou, en Guyane, le PCR est revenu sur la situation qui anime le département français d'Amérique du Sud. Le peuple "ne veut pas de saupoudrage d'argent" et persiste dans son mouvement, note le porte-parole du parti, Yvan Dejean.

Ce dernier fait un rapprochement étroit entre le mouvement citoyen guyanais et La Réunion, qui porte elle aussi son lot de difficultés économiques. "On ne prend pas la mesure des problèmes que nous connaissons ici et il est à craindre que ce soit tout l'Outre-mer qui s'embrase parce que l'on aura pas tiré toute les leçons de 71 ans d'intégration, soit l'application de lois qui ne collent pas à la réalité" ajoute-t-il .

Ce dernier en profite pour défendre le point de vue communiste dont la situation en Guyane "est l'application concrète. "On peut le dire, Paris commande pas nou" termine-t-il.

Pour rappel, des milliers de Guyanais sont descendus dans la rue le 27 mars dernier, dans le cadre d'une grève généralisée, qui a paralysé le département. Le mouvement, initié par "les 500 frères", a été soutenu par 37 syndicats et une large partie de la population, sous la bannière #NouBonKeSa (On en a marre, en créole guyanais). Manque de moyens, insécurité et vie chère étaient les motivations des manifestants qui ont occupé le site spatial de Kourou, après que les négociations avec le gouvernement aient échoué.

Pour rappel, le Parti communiste réunionnais a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle.

jm/www.ipreunion.com