Le soleil risque de se faire de plus en plus rare, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 6 avril 2017. En effet, une masse nuageuse pourrait en effet envahir le ciel dès le matin et amener quelques pluies au cours de la journée. Les températures, elles, sont en baisse de près de 2 degrés. Ci-après, le bulletin complet.

L'alizé est plus humide que la veille et dans la continuité de cette nuit. Heureusement que les nuages élevés vont réduire le développement de nuages pluvieux orageux. Malgré tout quelques coup de tonnerre ne sont pas à exclure, principalement au large de nos côtes.



Le matin, le ciel est donc assez chargé même si par moment quelques éclaircies en milieu de matinée donne un ton optimiste. Mais ce n'est que de courte durée. En fin de matinée et l'après-midi les nuages grossissent donnant plutôt sur les côtes orientales des passages arrosés.



Côté températures, elles sont en baisse de 1 à 2°C. Le vent modéré de Sud-Est se renforce légèrement et souffle avec des rafales, pouvant atteindre 60 km/h sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest de l'île. Le vent de Sud rentrera sur les plages. Ailleurs, les brises dominent.



La mer est encore un peu belle à peu agitée, localement agitée au vent.