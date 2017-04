Ce jeudi 6 avril 2017, des auditeurs de Freedom ont signalé une pluie de grêle aux Makes. Si Météo France ne peut pas confirmer, car il n'y a pas eu d'observation "officielle", les conditions étaient bien réunies ce jeudi pour que ce phénomène rare se produise. Il grêle environ une fois tous les deux ans à La Réunion, selon Jacques Ecormier, prévisionniste chez Météo France.

Des nuages d'orages, les cumulonimbus, étaient présents dans le ciel réunionnais, confirme Jacques Ecormier. "Ce matin, le tonnerre a d'ailleurs grondé à Saint-Denis et cet après-midi, ces nuages d'orages se sont déplacés vers le sud-ouest, au dessus de Saint-Leu et des Makes notamment, précise-t-il. Sur les radars de Météo France, on identifie clairement des nuages assez forts, qui peuvent donc produire de la grêle.

Il grêle une fois tous les deux ans en moyenne

"Il grêle une fois tous les deux ans en moyenne, souvent pendant la saison chaude qui est favorable à la formation des cumulonimbus, explique Jacques Ecormier. Mais on peut avoir ces nuages d'orage tout au long de l'année. Au mois de juillet, il a déjà grêlé dans les hauts de Saint-Paul par exemple. A La Réunion, on ne peut néanmoins pas avoir de gros grêlons, car ils fondent très vite."

