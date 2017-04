La FFF, association de loi 1091, est fondée le 7 avril 1919 sous le nom de Fédération française de football association et fête donc aujourd'hui ses 98 ans d'existence. Elle remplace le comité français interfédéral créé en 1907 et organisent rencontres nationales et internationales des joueurs français à l'étranger. (Photo AFP)

Jules Rimet en devient le premier président et Henri Delaunay le premier secrétaire général. L'association est reconnue d'utilité publique par décret le 4 décembre 1922.

La FFF se ralliera à la FIFA l'année de sa création.

La Fédération française de football se doit :

- d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, par des joueurs de statuts différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d'outre-mer,

- de créer et de maintenir un lien entre ses membres individuels, les clubs affiliés, ses districts, ses ligues régionales, la Ligue du Football Amateur (LFA) et la Ligue de football professionnel (LFP),

- de défendre les intérêts moraux et matériels du football français, d'entretenir toutes relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la FIFA, les organismes sportifs nationaux et les pouvoirs publics.