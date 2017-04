Ce jeudi 6 avril 2017, un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie est intervenu pour évacuer un marin indonésien de 40 ans. Il se trouvait sur un navire en provenance de Singapour et à destination du Brésil. Le pris en charge souffrait de fortes fièvres et a été transporté vers le centre hospitalier Félix Guyon de Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué préfectoral dans son intégralité

L’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie (SAG) est intervenu, jeudi 6 avril à 14h00, pour évacuer un marin indonésien de 40 ans et occupant la fonction de mécanicien à bord du navire. Celui-ci souffrait de fortes fièvres et était dans l’impossibilité d’être transbordé sur un autre navire.

Le commandant du vraquier "ASCANIUS", 225 m de long et battant pavillon des îles Marschall, en provenance de Singapour et à destination de Rio Grande au Brésil, a effectué

une consultation télé-médicale maritime avec le centre international de Rome qui aprescrit une évacuation sanitaire non médicalisé vers l’île de La Réunion.

Le CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) s’est chargé de la coordination de l’opération et de l’organisation de l’évacuation du patient avec le SAMU

974 et avec la gendarmerie. Le navire se situant à 85 km de La Réunion s’est rapproché descôtes afin de faciliter son hélitreuillage.

L’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie avec du personnel du PGHM s’est porté sur la position du navire, à environ 12 km de la baie de Saint-Paul et a pris en charge le malade pour le transporter vers le centre hospitalier Félix Guyon de Saint-Denis pour y être soigné. C’est la 2ème fois en moins d’une semaine que l’hélicoptère de la SAG intervient en mer pour hélitreuiller un malade ou un blessé sur un navire de commerce.