BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 7 avril 2017



- Il était ivre au volant de son poids-lourd en juin 2016 : condamné à 5 ans de prison pour avoir tué un jeune homme sur la route

- L'Agorah publie un atlas du foncier économique. Les zones économiques de La Réunion saturent

- Elections - Vote par procuration mode d'emploi

- Ça s'est passé un 7 avril - 1919 : la Fédération française de football est fondée

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des averses et des orages

BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi 7 avril 2017



- Il était ivre au volant de son poids-lourd en juin 2016 : condamné à 5 ans de prison pour avoir tué un jeune homme sur la route

- L'Agorah publie un atlas du foncier économique. Les zones économiques de La Réunion saturent

- Elections - Vote par procuration mode d'emploi

- Ça s'est passé un 7 avril - 1919 : la Fédération française de football est fondée

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des averses et des orages

Il était ivre au volant de son poids-lourd en juin 2016 : condamné à 5 ans de prison pour avoir tué un jeune homme sur la route

Le jeudi 16 juin 2016, un terrible accident s'est produit sur le boulevard Lancastel, à Saint-Denis. Provoqué par le conducteur d'un poids-lourd, le drame avait coûté la vie à un homme et blessé gravement sa compagne. Le chauffard, qui circulait avec près de 4,50 grammes d'alcool par litre de sang, est jugé ce jeudi 6 avril 2017 au tribunal correctionnel de Champ-Fleuri. Ludovic Latchoumanin a écopé de 5 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis. La peine requise était de 4 ans.

L'Agorah publie un atlas du foncier économique. Les zones économiques de La Réunion saturent

Durant l'année 2016, l'Agence de l'urbanisme de La Réunion a réalisé le recensement exhaustif des zones économiques de La Réunion, jusqu'à connaître la moindre parcelle. Un travail de fourmi compilé au sein d'un "atlas du foncier économique", désormais accessible à tous, sur le site de l'Agorah

Elections - Vote par procuration mode d'emploi

L'élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril et le dimanche 7 mai 2017 Les deux tours des législatives sont fixées au dimanche 11 juin et au dimanche 18 juin 2017. Pour ces quatre scrutins, "si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom. Cette démarche, simple et gratuite, se fait auprès du commissariat, de la gendarmerie ou au tribunal d'instance" indique la préfecture

Ça s'est passé un 7 avril - 1919 : la Fédération française de football est fondée

La FFF, association de loi 1091, est fondée le 7 avril 1919 sous le nom de Fédération française de football association et fête donc aujourd'hui ses 98 ans d'existence. Elle remplace le comité français interfédéral créé en 1907 et organisent rencontres nationales et internationales des joueurs français à l'étranger

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des averses et des orages

Abandonnez tout espoir si vous aimez le ciel bleu et le soleil : Météo France promet des nuages, des averses et des orages pour la journée du vendredi 7 avril 2017