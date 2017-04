L'élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril et le dimanche 7 mai 2017 Les deux tours des législatives sont fixées au dimanche 11 juin et au dimanche 18 juin 2017. Pour ces quatre scrutins, "si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom. Cette démarche, simple et gratuite, se fait auprès du commissariat, de la gendarmerie ou au tribunal d'instance" indique la préfecture. Pour voter par procuration il faut tenir compte des indications suivantes (Photo d'illustration) :

N’attendez pas la dernière minute

Une procuration peut être établie tout au long de l'année et il n’existe pas de date limite à son établissement. Néanmoins les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un scrutin. Il y a non seulement une plus forte affluence dans la semaine précédant le scrutin, mais une procuration trop tardive mettra en péril son acheminement en mairie dans les délais.

Comment peut-on établir une procuration ?

Le mandant doit se présenter personnellement et être muni :

-d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) ;

- du formulaire de vote par procuration.

Le formulaire est disponible en ligne sur www.service-public.fr . En cas d’impossibilité de le télécharger et de l’imprimer, il est également possible de le demander au guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration.

Combien de temps est valable une procuration ?

La procuration est établie :

- soit pour un scrutin déterminé (pour les deux tours de l'élection ou un seul) ;

- soit pour une durée donnée, dans la limite d'un an, à compter de sa date d'établissement. Dans ce cas, l’intéressé doit attester sur l’honneur qu’il est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote.