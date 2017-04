"Orange amène le très haut débit mobile à Mafate, un des territoires les plus inaccessibles de France, avec l'ouverture de la 4G+ dans le cadre du programme Orange territoires connecté", indique l'opérateur dans un communiqué qui nous publions ci-après

"Ce jeudi 6 Avril, Fabienne Dulac, directrice exécutive Orange France, Mireille Helou, directrice Orange Réunion Mayotte, Vanessa Miranville, maire de La Possession annoncent l’ouverture de la 4G+ Orange sur le cirque de Mafate et ses environs, en présence de Olivier Rivière, Vice Président de l’IRT.

A Mafate, un des lieux les plus touristiques de l’île, mais aussi l’un des plus inaccessibles de France, les habitants vont bénéficier du déploiement de la 4G et de la 4G+ et profiter pleinement de la qualité du réseau Orange et de ses nouveaux usages internet associés comme la e-formation et la e-santé. Depuis le 1er décembre, Orange a ouvert la 4G à la Réunion avec un taux de couverture de 99 % de la population et poursuit désormais son déploiement avec la couverture en 4G+ de certaines zones dont le cirque de Mafate.

La 4G+ permet des débits pouvant aller jusqu’à 300Mbt/s, soit des usages jusqu’à 20 fois plus rapides qu’en 3G+. Ces débits sont possibles grâce à l’expertise technique d’Orange et à son choix d’agréger sur le cirque de Mafate, les trois bandes de fréquences des 800MHz, 1800MHz, 2.6GHz obtenues par Orange lors de l’attribution du lot de fréquence par l’Arcep à la Réunion en octobre dernier.

Cette technologie ouvre l’accès à des nouveaux usages pour ses habitants. Les écoles vont, par exemple, être équipées prochainement de tablettes mobiles afin de permettre aux enfants de bénéficier de tous les supports numériques utiles à leur apprentissage, disponibles dans le monde entier.

Selon Fabienne Dulac, directrice exécutive Orange France " Je suis particulièrement fière des équipes Orange qui ont déployé le très haut débit jusqu’ici à Mafate afin de contribuer à sa valorisation et à son désenclavement. Les habitants et en particulier les enfants des écoles pourront bientôt accéder aux connaissances et aux savoirs du monde entier grâce au numérique.".

La couverture mobile de Mafate s’inscrit dans la ligne du plan " Orange Territoires Connectés " qui vise à améliorer très significativement la connectivité des foyers et des professionnels en zones rurales en fixe et en mobile afin de permettre aux habitants de ces territoires de bénéficier d’une solution en très haut débit ou haut débit de qualité. Ce programme d’accélération comporte deux volets, un volet internet sur le fixe et un volet mobile.

Parallèlement, Orange continue son plan de déploiement de la fibre optique en propre et en cofinancement avec l’objectif de couvrir 80% des foyers réunionnais.

Orange réaffirme ses engagements dans l’aménagement du territoire de La Réunion en permettant à toute la population de bénéficier des nouveaux usages numériques, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, en mixant les technologies THD fixe et THD Mobile.

Orange investit 15 milliards d’euros dans les réseaux dont plus de la moitié en France dans le cadre de son plan Essentiels2020. Orange poursuit ainsi le déploiement du réseau là où cela compte pour ses clients.

Le très haut débit révolutionne les usages Internet. Le THD Fixe et Mobile permet de tout partager plus vite. De nouveaux usages deviennent possibles, avec un équipement compatible, comme par exemple la TV Haute Définition sur mobile et le streaming vidéo HD en mobilité.

Ces nouveaux débits changent fondamentalement l’expérience internet fixe et mobile pour nos clients : ils regardent leurs émissions en HD, téléchargent légalement des films et séries en quasi-instantanéité et accèdent facilement à leurs fichiers personnels grâce au Stockage en ligne avec l’application Le Cloud d’Orange. On observe d’ailleurs une progression de 38% de l’usage streaming vidéos et la consultation TV ainsi que la visiophonie sont aujourd’hui 2 fois supérieures pour les clients équipés THD".