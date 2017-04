Abandonnez tout espoir si vous aimez le ciel bleu et le soleil : Météo France promet des nuages, des averses et des orages pour la journée du vendredi 7 avril 2017. Toutes les prévisions sont justes en dessous

Au lever du jour, le temps perturbé de la nuit se prolonge dans l'Est avec les dernières entrées maritimes qui donnent encore des orages et des averses locales le long du littoral ainsi que dans les hauts. Quant à l'Ouest de l'île, le temps est beaucoup plus agréable avec de belles périodes ensoleillées.

Au cours de la matinée, le ciel reste chargé dans les hauts de l'Est même si par moment quelques éclaircies alternent avec des passages nuageux. Le long du littoral, le temps s'améliore un plus franchement avec des éclaircies plus larges. Dans l'Ouest, dans le Cirque de Cilaos et le long des plages le temps est plus clément avec un ciel moins nuageux.

A partir de la mi-journée, les nuages s'emparent de l'intérieur, des cirques et des plaines ainsi que les sommets. Ces nuages s'accompagnent d'averses parfois modérées et localement orageuses. Le risque orageux est plus présent du côté des Hauts de Saint-Paul, Saint-Leu, les Makes, Saint-Pierre et le Volcan.

Côté températures maximales, toujours un temps lourd avec des températures qui restent dans les normales avec 26°C à Cilaos, 19°C au Pas de Bellecombe et 28 à 32 °C sur le pourtour du littoral. Le vent est modéré de secteur Est à Nord-Est avec des rafales, pouvant atteindre 50 à 60 km/h sur les côtes Nord et Sud de l'île. Ailleurs, les brises dominent.

La mer est belle à peu agitée, localement agitée au vent.