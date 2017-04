Cette semaine, la Semader a présenté un nouveau concept de résidence, pour seniors à vocation sociale, baptisé Kaz'Aïeuls. Objectif: permettre le maintien des personnes âgées autonomes à leur domicile, grâce à un habitat adapté et abordable. La première livraison est la résidence les Tournesols à Saint-Pierre.

"En 25 ans, la population senior a été multipliée par trois et la Réunion se prépare à un papy-boom en 2040. La Réunion compte 106 000 personnes de plus de 65 ans, soit un Réunionnais sur dix. En 2040, la population des seniors devrait doubler avec un citoyen sur cinq qui aura plus de 65 ans. Un senior sur deux vit sous le seuil de pauvreté à la Réunion et un senior sur trois vit dans un logement social sur l’île", pointe la Semader.

Néanmoins, les places en structures d’accueil pour les personnes âgées manquent, "et souvent les produits proposés s’apparentent plus à l’établissement médicalisé (EHPAD, maison médicalisée, ...) que beaucoup redoutent d’ailleurs". L'offre est également souvent réservée à une clientèle aisée, "en capacité d’assumer financièrement le coût des aménagements, des animations et des services proposés", selon le bailleur social.

Avec un parc de logements de plus de 7.000 logements, la Semader a souhaité innover avec une nouvelle offre de résidence services pour seniors à vocation sociale, pour les publics aux conditions sociales plus modestes, en très grande majorité locataires d’un logement social. "Le maintien à domicile, dans une Kaz’aïeuls, dans de bonnes conditions de confort et de sécurité est donc une réponse appropriée pour un grand nombre de seniors encore autonomes et actifs qui aspirent à vivre dans des logements privatifs", estime le bailleur.