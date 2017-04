Ce vendredi 7 avril 2017 un camion a renversé des passants en plein centre de Stockholm. La police suédoise a confirmé la mort de deux personnes et plusieurs blessés, dans un communiqué. La police suédoise qualifie l'attaque au camion d'attentat, terme repris par le premier ministre suédois. Il s'est produit à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale. Le camion "a été volé à l'occasion d'une livraison à un restaurant" selon le porte-parole de l'entreprise de transports Spendrups.

Ce vendredi 7 avril 2017 un camion a renversé des passants en plein centre de Stockholm. La police suédoise a confirmé la mort de deux personnes et plusieurs blessés, dans un communiqué. La police suédoise qualifie l'attaque au camion d'attentat, terme repris par le premier ministre suédois. Il s'est produit à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale. Le camion "a été volé à l'occasion d'une livraison à un restaurant" selon le porte-parole de l'entreprise de transports Spendrups.

Plusieurs médias parlent de personnes à terre. Trois piétons auraient été tués par le véhicule fou, selon la radio publique suédoise.

Suède : une camionnette a renversé des passants à #Stockholm, au moins 3 morts pic.twitter.com/3xnLjhikR2 — BFMTV (@BFMTV) 7 avril 2017

La police de Stockholm confirme la mort de deux personnes et plusieurs blessés. "Il y a des morts, et beaucoup de blessés", a indiqué à l'AFP une porte-parole de Säpo, qui disait dans un communiqué rechercher "celui ou ceux qui sont derrière cet attentat". Selon des médias suédois, une personne aurait interpellée, mais l'information n'a toujours pas été confirmée.

🆘‼️👮🔥 #Sweden: Police in #Stockholm arrested a suspect (possible terrorist) after driving a truck into a crowd. Several dead! @Onlinemagazin pic.twitter.com/IzCmW67vHi — The National Hero (@Fake_Ljaschko) 7 avril 2017

La police suédoise qualifie l'attaque au camion d'attentat. Le conducteur du camion qui a écrasé des passants dans le centre Stockholm vendredi après-midi a commis un "attentat" et tué plusieurs personnes, ont affirmé les services de sécurité suédois (Säpo).

Le camion "a été volé à l'occasion d'une livraison à un restaurant" selon le porte-parole de l'entreprise de transports Spendrups.

www.ipreunion.com avec AFP