Comme annoncé en décembre, Jean-Pierre Marchau est candidat au nom d'EELV sur la première circonscription de Saint Denis, pour l'élection législative de juin 2017. Nous publions sa déclaration commune de candidature avec Maya Césari, élue régionale de 2004 à 2010 et sera sa "remplaçante en tant que membre de la société civile". (photo d'archive)

Comme annoncé en décembre, Jean-Pierre Marchau est candidat au nom d'EELV sur la première circonscription de Saint Denis, pour l'élection législative de juin 2017. Nous publions sa déclaration commune de candidature avec Maya Césari, élue régionale de 2004 à 2010 et sera sa "remplaçante en tant que membre de la société civile". (photo d'archive)

Nous sortons d’un mandat présidentiel marqué par un échec sans précédent, le Président de la République se trouvant même, c’est une première dans l’histoire de la République, contraint de renoncer à se représenter. Son bilan global est effectivement rejeté par une majorité de nos concitoyens. Nombre de ses engagements de campagne n’ont pas été tenus. En cinq ans, la situation sociale s’est dégradée aussi bien en Métropole qu’à La Réunion alors que les mesures phares censées relancer la compétitivité économique et l’emploi sont des échecs patents. Le projet de déchéance de la nationalité, le renforcement des lois sécuritaires, l’adoption de la loi Travail en utilisant le 49-3, les violences policières, tout montre, si besoin était, combien la politique gouvernementale, notamment avec l’arrivée de Manuel Valls à Matignon, a rompu avec les valeurs fondamentales de la gauche.

Les désillusions créées par cet abandon des promesses de 2012 a une terrible conséquence : le Front National est désormais aux portes du pouvoir.

Il en résulte une grande confusion, voire une panique, puisque aujourd’hui nombre d’élus de tous bord renient leurs convictions et se rallient sans vergogne à un candidat donné favori par les sondages dans l’unique but de préserver leur mandat électoral. Ce n’est pas notre conception de l’action politique.

Les Outre-mer sont les laissés pour compte des gouvernements successifs. La Réunion est, évidemment, elle-même victime de cette politique. Près de 140 000 Réunionnaiseset Réunionnais sont toujours privé-e- s d’emploi, des milliers attendent encore un logement décent et le gouvernement persiste à soutenir le projet pharaonique et inconséquent de Nouvelle Route du Littoral estimé à plus de deux milliards d’euros. De lourdes menaces pèsent sur l’intégrité du Parc National de La Réunion et sur la Réserve Marine. L’autonomie énergique fondée sur les énergies renouvelables est abandonnée, l’obésité, problème majeur de santé publique, est ignorée, la lutte contre l’illettrisme est en échec au point que la généralisation de la gestion administrative dématérialisée (déclaration de revenus, admission-post- bac, retraites, etc.) sur internet accentue les inégalités entre citoyens. Et notre économie est toujours sous perfusion, incapable de relever les défis d’un monde qui change.

C’est pourquoi, nous rendons publique notre décision de nous porter candidats sur la 1 ère circonscription à Saint-Denis en juin prochain. Nous avons tous les deux en commun la certitude que la politique est d’abord affaire de valeurs, de convictions et de projets. Ce qui nous a conduit ces dernières années à mener ensemble des combats communs nous conduit aujourd’hui à proposer aux électeurs et électrices de Saint-Denis de s’engager avec nous pour bâtir une Réunion plus juste, plus solidaire et plus respectueuse de sa biodiversité.

Maya Césari, citoyenne, élue régionale de 2004 à 2010 et Jean-Pierre Marchau, Secrétaire Régional Europe Ecologie Les Verts Réunion