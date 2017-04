Le 8 avril 2010, c'est un camping peu ordinaire qui s'établit dans les locaux de la Pyramide Inversée. Un groupe d'enseignants stagiaires mutés en métropole a occupé la Région deux nuits pour protester contre leur affectation. Leur but : défendre leur cause et demander une réaffectation dans leur département d'origine.

