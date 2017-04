Voici les titres développés ce samedi :



- Cordistes : travailler entre ciel et terre

- L'association Ptit Coeur donne tout pour Daniella, atteinte d'un cancer

- Battle Of The Year : le choc des équipes ce samedi

- Attentat au camion bélier à Stockholm : 4 morts et 15 blessés

Les professionnels du secteur se réunissent ce samedi - Cordistes : travailler entre ciel et terre

Nous avons l'habitude de les croiser lorsque la falaise qui surplombe la route du Littoral fait des siennes et nécessite d'être purgée. Ce samedi 8 avril, les cordistes professionnels se réunissent pour "un speed dating les pieds dans le sable" de la plage de l'Ermitage à Saint-Gilles les Bains. Cordistes, entreprises de travaux sur cordes et formateurs à ces métiers se réunissent pour que chacun y trouve un intérêt professionnel. Les curieux, se posant des questions sur cette profession peu commune, peuvent également y aller faire un tour.

Offrir une maison décente à ses enfants est son dernier souhait - L'association Ptit Coeur donne tout pour Daniella, atteinte d'un cancer

Daniella Hippolyte est la mère d'une famille de cinq enfants. Elle est atteinte d'un cancer et poursuit sa chimiothérapie. Au vu de l'évolution de sa maladie, cette dernière n'a qu'un seul rêve : pouvoir offrir un toit décent à ses marmailles, dont le dernier garçon n'est âgé que de 11 ans. La famille, qui vit dans une maison inhabitable à la Saline, a appelé il y a un peu plus d'un an Aurélien Centon, président de l'association Ptit Coeur, pour lui venir en aide. La réhabilitation du logement devrait commencer ce samedi 8 avril, dans la matinée.

[VIDEO] La plus importante manifestation de breakdance s'arrête au Port - Battle Of The Year : le choc des équipes ce samedi

A partir de 18 heures ce samedi 8 avril 2017, la plus importante manifestation de breakdance et de hip-hip prend place à la Friche Culturelle, au Port. Le Battle Of the Year (BOTY) comptera sa partie réunionnaise en vue de qualifier le meilleur crew réunionnais pour l'édition nationale à Montpellier et peut-être gagner sa place pour la compétition internationale prévue en Allemagne. Plusieurs centaines de personnes sont attendues pour le show qui se déroule dans le cadre du mois de la culture de la ville du Port.

Comme Londres, Berlin et Nice - Attentat au camion bélier à Stockholm : 4 morts et 15 blessés

Après Nice, Berlin et Londres, le scénario s'est répété à Stockholm: 4 personnes ont été tuées et 15 blessées vendredi, au coeur de la capitale suédoise, lorsqu'un homme, toujours en fuite, a foncé dans la foule, au volant d'un camion volé.

Ça s'est passé un 8 avril - 2010 - Les enseignants mutés en métropole campent à la Région

Le 8 avril 2010, c'est un camping peu ordinaire qui s'établit dans les locaux de la Pyramide Inversée. Un groupe d'enseignants stagiaires mutés en métropole a occupé la Région deux nuits pour protester contre leur affectation. Leur but : défendre leur cause et demander une réaffectation dans leur département d'origine.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du beau temps en prévision

Malgré l'humidité, les nuages devraient laisser place à quelques rayons de soleil sur la majeure partie de l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 8 avril 2017. Les températures sont en légère baisse et atteindront 29 degrés. Le vent reste modeste. Ci-après, le bulletin complet.