A partir de 18 heures ce samedi 8 avril 2017, la plus importante manifestation de breakdance et de hip-hip prend place à la Friche Culturelle, au Port. Le Battle Of the Year (BOTY) comptera sa partie réunionnaise en vue de qualifier le meilleur crew réunionnais pour l'édition nationale à Montpellier et peut-être gagner sa place pour la compétition internationale prévue en Allemagne. Plusieurs centaines de personnes sont attendues pour le show qui se déroule dans le cadre du mois de la culture de la ville du Port. (Photo archives)

A partir de 18 heures ce samedi 8 avril 2017, la plus importante manifestation de breakdance et de hip-hip prend place à la Friche Culturelle, au Port. Le Battle Of the Year (BOTY) comptera sa partie réunionnaise en vue de qualifier le meilleur crew réunionnais pour l'édition nationale à Montpellier et peut-être gagner sa place pour la compétition internationale prévue en Allemagne. Plusieurs centaines de personnes sont attendues pour le show qui se déroule dans le cadre du mois de la culture de la ville du Port. (Photo archives)

La prochaine édition du MonsterBlaster Battle Of The Year France sera au Zenith de Montpellier le 6 mai 2017 et le BOTY international le 21 octobre prochain à Essen, en Allemagne.

Mais avant de se qualifier pour les prochains tours, les crew réunionnais devront prouver leur talent dans la salle protoise, ou un jury de professionnels, composés de Bboy, DJ et MC Français les attend :

Nagui (Qween Of Qweenz - Japon) gagnante du BOTY International 2012 et 2014, ABD-L (Vagabond Crew) Vainqueur du BOTY France 2006, 2011 et 2012,

Kenji (Furies - Soul City) meilleur show BOTY Réunion 2008.

Il y a aura ausso Dj Tajmhal (Dj offciel du BOTY France et du Juste Debout), accompagné de MC Maleek (Mc Officiel du BOTY France et du Marseille Battle Pro) avec, en showcase Toxiic Neufsetkat.

Toutes les infiormations relatives à la manifestation sont à retrouver sur la page Facebook du Battle Of The Year Réunion.