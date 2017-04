Malgré l'humidité, les nuages devraient laisser place à quelques rayons de soleil sur la majeure partie de l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 8 avril 2017. Les températures sont en légère baisse et atteindront 29 degrés. Le vent reste modeste. Ci-après, le bulletin complet.

Malgré l'humidité, les nuages devraient laisser place à quelques rayons de soleil sur la majeure partie de l'île, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce samedi 8 avril 2017. Les températures sont en légère baisse et atteindront 29 degrés. Le vent reste modeste. Ci-après, le bulletin complet.

Le temps est encore humide en début de journée sur la moitié Est, avec des averses par endroit, mais il va faire beau à partir de la fin de matinée pour le restant de la journée. Le ciel des Plaines et du Volcan va rester mitigé hésitant entre nuages et soleil.

Plus à l'Ouest, si la matinée est ensoleillée, l'après-midi est plus capricieux. Des averses modérées arrosent par place les Hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest, le risque d'orages est moins probant que jeudi et vendredi. Pas d'inquiétude concernant les cumuls mais la route du littoral pourrait être bien mouillée côté Possession.

Les températures, légèrement en baisse, seront comprises entre 14 et 29 degrés.

Le vent d'Est reste modeste, pas plus de 40 km/h.



Une houle de Sud-Ouest fait une entrée timide, elle deviendra plus significative dans la nuit et la journée de dimanche.