Daniella Hippolyte est la mère d'une famille de cinq enfants. Elle est atteinte d'un cancer et poursuit sa chimiothérapie. Au vu de l'évolution de sa maladie, cette dernière n'a qu'un seul rêve : pouvoir offrir un toit décent à ses marmailles, dont le dernier garçon n'est âgé que de 11 ans. La famille, qui vit dans une maison inhabitable à la Saline, a appelé il y a un peu plus d'un an Aurélien Centon, président de l'association Ptit Coeur, pour lui venir en aide. La réhabilitation du logement devrait commencer ce samedi 8 avril, dans la matinée.

Daniella Hippolyte est la mère d'une famille de cinq enfants. Elle est atteinte d'un cancer et poursuit sa chimiothérapie. Au vu de l'évolution de sa maladie, cette dernière n'a qu'un seul rêve : pouvoir offrir un toit décent à ses marmailles, dont le dernier garçon n'est âgé que de 11 ans. La famille, qui vit dans une maison inhabitable à la Saline, a appelé il y a un peu plus d'un an Aurélien Centon, président de l'association Ptit Coeur, pour lui venir en aide. La réhabilitation du logement devrait commencer ce samedi 8 avril, dans la matinée.

Daniella Hippolyte voudrait réaliser "son dernier souhait, comme elle l'appelle". Offrir une maison décente à ses cinq enfants avant qu'elle ne parte, si la maladie décidait cela. Aurélien Centon, président de l'association Ptit Coeur, ne pouvait pas laisser cette famille dans la détresse. "Il faut voir dans quoi il vivent. Quand il pleut, c'est comme s'ils étaient en extérieur. L'électricité est défectueuse, il n'y a pas de salle de bain..." déplore-t-il.

Contacté fin 2015 par la famille de Daniella, Aurélien Centon avait réuni le TCO et la mairie de Saint-Paul pour tenter de trouver une solution de relogement. A l'issue d'une réunion, 50 000 euros de budget pour les travaux de la maison avaient été votés, nécessitant par contre une participation de la part de la famille, s'élevant à 30 000 euros. "Malheureusement, touchant le RSA, ils n'en n'ont pas les moyens" continue le président de l'association.

C'est pour cela que la structure en appelle à la générosité des Réunionnais. Le principe est de ramener ce que l'on peut, pour donner un coup de main à la reconstruction de la maison familiale. "Grâce à un architecte bénévole, nous avons obtenu le permis de construire". Il ne reste plus qu'à entamer les travaux, "au plus vite", pour que les conditions de vie de la famille s'améliorent et que la maman puisse se soigner sereinement. En attendant, la famille sera relogée dans un logement social proposé par la ville de Saint-Paul.

Le rendez-vous est donné ce samedi à l'église de Saint-Gilles les Hauts, avant de se rendre dans la maison de la famille Hippolyte. Par le passé, l'association Ptit Coeur, qui oeuvre d'habitude pour les enfants malades en aidant notamment les parents à financer leur voyage d'accompagnement pour une opération en métropole, plusieurs personnes ont pu voir leur logement réhabilité après un coup dur. Mme Dijoux avait eu sa maison reconstruite. Même chose pour M. Arsen, qui vivait dans son habitation brulée, faute de moyens. Ptit coeur avait réparé, comme elle souhaite encore le faire, pour Daniella et ses enfants.

jm/www.ipreunion.com