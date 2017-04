BONJOUR - Voici les titres de ce dimanche matin 9 avril 2017



- Les grands singes capables de deviner si une personne se trompe. Et si on leur demandait de tester les candidats à la présidentielle...

- Travaux de purges sur la falaise : route du littoral totalement fermée

- Au Cachemire, en opposition à leur famille, des filles préservent les traditions musicales soufies

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Le soleil domine presque toute la journée

BONJOUR - Voici les titres de ce dimanche matin 9 avril 2017



- Les grands singes capables de deviner si une personne se trompe. Et si on leur demandait de tester les candidats à la présidentielle...

- Travaux de purges sur la falaise : route du littoral totalement fermée

- Au Cachemire, en opposition à leur famille, des filles préservent les traditions musicales soufies

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Le soleil domine presque toute la journée

Les grands singes capables de deviner si une personne se trompe. Et si on leur demandait de tester les candidats à la présidentielle...

Les grands singes comme les bonobos, les chimpanzés et les orangs-outans, sont apparemment capables, comme les humains, de deviner quand une personne se trompe, ont constaté des chercheurs. Et si on leur demandait de tester les candidats à la présidentielle...

Travaux de purges sur la falaise : route du littoral totalement fermée

La route du littoral est totalement fermée à la circulation de 7h00 à 12h00 ce dimanche 9 avril 2017. La fermeture a été décidée pour permettre des travaux de purge prévus sur la falaise dans le cadre de la sécurisation de la 4 voies. Une déviation est mise en place par la route de la Montagne.

Au Cachemire, en opposition à leur famille, des filles préservent les traditions musicales soufies

Lorsqu'elle a commencé la musique classique soufie, Shabnam Bashir, adolescente de la vallée du Cachemire, devait s'entraîner au chant en cachette à cause de l'opposition de sa famille musulmane.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Le soleil domine presque toute la journée

Un soleil dominateur prendra les commandes du ciel presque tout au long de la journée de ce dimanche 9 avril 2027, annonce Météo France