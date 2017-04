Le 2e festival du court métrage de voyage se tient ce week-end à l'Entre-Deux. A l'issue des trois jours de projections et d'ateliers, le festival récompensera les meilleurs productions, ce dimanche 9 avril, à partir de 18 heures. En plus des films à découvrir, plusieurs stands et débats sont autant d'invitations au voyage.

Les passionnés de voyage se sont donnés rendez-vous à l'Entre-Deux ce week-end. Pendant trois jours, Vavangue met à l'honneur les photographes et vidéastes amateurs, mais aussi toutes les formes de voyage. Photos, calligraphie, gastronomie, huiles essentielles, tout est prétexte à la découverte, pour les organisateurs de ce jeune festival.

Ce samedi, l'un des temps forts de la journée était un café-débat avec Jace, l'artiste aux gouzous, Depuis son premier gouzou dans un squat de Saint-Denis, au début des années 90, jusqu'aux fresques plus imposantes qu'il réalise désormais, Jace a évoqué les histoires qui entourent la réalisation de ses oeuvres. Et sa popularité grandissante, qu'il a parfois du mal à gérer. D'ailleurs, si l'artiste a dessiné et dédicacé des gouzous pour chacun des fans présents, parfois directement sur les bras façon tatouage éphémère, il a évoqué sa volonté de rester anonyme, et d'éviter d'apparaître à visage découvert.

Le festival se poursuit ce dimanche avec des ateliers, stands et café-débat tout au loin de la journée, avant les dernières projections et le palmarès ce soir. Le programme complet est en ligne