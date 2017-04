S'il n'a pas pu libérer son agenda pour se rendre à La Réunion physiquement, l'hologramme du candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon sera à la Halle des Manifestations du Port le 18 avril prochain.

D'ores et déjà expérimenté par le candidat le 5 février dernier, entre Paris et Lyon, le meeting en hologramme sera cette fois "dans sept villes simultanément : Le Port, Montpellier, Nancy, Clermont-Ferrand, Nantes et Grenoble" selon les informations de Libération.

Jean-Luc Mélenchon tient un grand meeting sur la Canebière à Marseille ce dimanche 9 avril 2017, à partir de 14h00, heure métropolitaine.

jm/www.ipreunion.com