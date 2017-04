Au Port, c'est dans une Friche en feu que les breakdancers se sont affrontés ce samedi soir pour l'étape réunionnais du Battle Of The Year 2017. Au terme de 3 heures de show, le crew remportant sa place pour l'étape nationale du BOTY, prévue à Montpellier le 6 mai prochain. (Images : Facebook Battle Of The Year Réunion)

Au Port, c'est dans une Friche en feu que les breakdancers se sont affrontés ce samedi soir pour l'étape réunionnais du Battle Of The Year 2017. Au terme de 3 heures de show, le crew remportant sa place pour l'étape nationale du BOTY, prévue à Montpellier le 6 mai prochain. (Images : Facebook Battle Of The Year Réunion)

Les festivités ont commencé fort dès 19h00 dans la petite salle portoise. Une dizaine d'équipes se sont affrontées pour des battles serrés, créant l'euphorie au sein du public.

Au terme des différents shows chorégraphiques se dessinent alors les finales, quand en quarts, les crews sont de plus en plus performants.

Les demi-finales amènent leur lot d'ambiance, tandis que l'enjeu, de plus en plus proche pour les danseurs, se ressent sur scène.

C'est enfin le crew OI Rockerz qui remporte sa place pour l'édition métropolitaine à Montpellier, en mai prochain. L'équipe locale tentera de se qualifier pour la phase internationale, qui se déroulera en Allemagne, phase aux meilleurs crews français.