452 heures ont été consacrées au contrôle des usagers de la route par la gendarmerie ce week-end. Au total, 289 infractions au code de la route ont été relevées.

Les contrôles effectués ce week-end ciblait les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents. Plus de 600 véhicules ont été contrôlés et 15 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ.



Au total, les actions destinées à combattre l'insécurité routière réalisés depuis samedi matin ont permis de constater 289 infractions parmi lesquelles :



- 34 alcoolémies dont 9 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

- 01 conduite sous l'emprise de stupéfiants;

- 130 dépassements de la vitesses;

- 01 refus d'obtempérer;

- 06 défauts de permis de conduire;

- 19 usages de téléphone au volant;

- 21 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 9 non ports du casque;

- 8 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 60 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, etc).



"Au cours des deux dernières nuits, les gendarmes sont intervenus sur une douzaine de conduites dangereuses et accidents de la circulation sans conséquences corporelles. L'alcoolémie a été détectée positive dans huit de ces interventions avec un taux de 1,94 gramme dans le sang pour un conducteur impliqué dans une collision sans gravité à Saint-Joseph. Celui-ci se trouvant en état de récidive légale a fait l'objet d'un placement en garde à vue. Aucun accident grave n'est à déplorer ce week-end" terminent les gendarmes dans leur bilan.