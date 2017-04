Un soleil dominateur prendra les commandes du ciel presque tout au long de la journée de ce dimanche 9 avril 2027, annonce Météo France dont nous publions le communiqué juste là

Un soleil dominateur prendra les commandes du ciel presque tout au long de la journée de ce dimanche 9 avril 2027, annonce Météo France dont nous publions le communiqué juste là

Au lever du jour, on trouve à nouveau quelques nuages accompagnés de faibles précipitations sur le littoral de Saint Philippe à Saint Benoit, mais vite dissipés. Partout ailleurs c'est le soleil qui domine, et c'est donc en général une belle matinée qui nous attends ce dimanche.

Les nuages vont commencer à se former en cours de journée sur les hauteurs, et l'après-midi va à nouveau être gris sur l'intérieur de l'île. Les averses se déclenchent sur les hauts, principalement dans l'Ouest et le Nord-Ouest. Le soleil continue de briller sur le littoral Nord et Sud de l'île malgré quelques passages nuageux. En cours d'après-midi on peut s'attendre à des débordements nuageux accompagnés d'averses sur les baies de la Possession et de Saint Paul, et vers la région de Saint Leu.

Vent d'Est modéré, avec des rafales autour de 50 km/h sur les côtes Nord et Sud de l'île. La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Ouest est autour de 2m de la Pointe de la Table à la Pointe des Galets. Les températures sont dans la moyenne.