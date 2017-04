Les entreprises BPA (Bourbon Pièces Auto et la carrosserie organisent le concours Z'Artist, à destination des élèves de CAP peinture-carrosserie. Cette première édition récompensera d'une formation en métropole, le ou la meilleur(e) peintre en carrosserie. La finale est prévue le 20 mai 2017.

Plus de 30 élèves issus du CFA de Saint-Pierre et des lycée Patu de Rosemont (Saint-Benoît), Georges Brassens (Saint Denis), François de Mahy (Saint Pierre) et Lepervanche (Le Port) ont décidé de participer.

Le meilleur remportera une formation professionnelle d'une formation professionnelle chez Standox en métropole, mais aussi une gamme de pistolets professionnels pour les six premiers sélectionnés.

Le challenge se déroulera en trois étapes :

1 - Du 11 au 28 avril : Présélections dans les lycées



2 - Le 20 mai : Finale à la carrosserie Minatchy de Saint-Leu



3 - Le 16 juin : Remise des prix au BPA Motor Show, le rendez-vous professionnel de l’après-vente automobile